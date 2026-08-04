Arturo Squella responde a ministro Alvarado tras respaldo a Máximo Pavez: “Es mejor que se busque otra actividad”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió a los dichos del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien en conversación con ADN Hoy respaldó al subsecretario Máximo Pavez frente a los cuestionamientos del parlamentario.

Alvarado había señalado que Squella “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”, luego de que el republicano arremetiera contra Pavez y lo emplazara a pedir perdón al exsubsecretario de Hacienda, además de llamar a sacar “gente inmoral del gobierno”.

A través de su cuenta de X, el senador replicó a los dichos de Alvarado: “Desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”.

Squella explica por qué emplazó a Máximo Pavez

El dirigente republicano sostuvo que su postura no responde a cercanías personales, sino a una forma de ejercer la actividad política. “En mi caso defiendo una manera de hacer las cosas que, en este caso, afectan al exsubsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el subsecretario del Interior”, afirmó.

Squella también aclaró que su comentario surgió en un chat entre amigos, donde pidió a Pavez pronunciarse por el proceso que afectó al exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. “Le pido a Max Pavez que se pronuncie en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona”, explicó.

Según el senador, existía espacio para reconocer eventuales falencias y corregir el procedimiento. “Considerando que todos, incluido él, le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro”, sostuvo.

Finalmente, Squella señaló que Pavez todavía podría pronunciarse y promover cambios al mecanismo cuestionado. “Todavía está a tiempo de hacerlo”, concluyó.