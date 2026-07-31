Fracaso para Infantino: inversores privados ligados a Trump desisten del plan para formar empresa que administraría derechos de los Mundiales / Daniela Porcelli

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha vivido una semana más que complicada luego que anunciara la propuesta de vender los derechos comerciales y la emisión operativa de los Mundiales a través de una empresa llamada FIFA Forward Enterprise.

La propuesta ha recibido el enérgico rechazo de diversas orgánicas, tales como UEFA o CONCACAF ayer jueves, cuestión a la que se sumó también hoy viernes CONMEBOL.

Toda esta serie de dudas en torno a la venta de las Copas del Mundo llegó a oidos de Joshua Kuschner, inversor de capital de riesgo estadounidense y quien estaba dispuesto a poner dinero en FIFA Forward Enterprise.

Quien es hermano de Jared Kushner, asesor diplomático de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, desistiría del acuerdo preliminar con FIFA para controlar los derechos de los Mundiales, según informó The New York Post.

“No les gusta nada esto. No tienen ninguna intención de seguir involucrados en este lío. Kushner encontrará otra forma de participar en este sector. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para la marca”, aseguraron fuentes cercanas al ahora fallido acuerdo al medio antes citado.

La firma de Kushner, Thrive Capital, con JPMorgan como asesor, iba a impulsar la inversión, pero finalmente, ante el rechazo de UEFA, CONCACAF y CONMEBOL, sumado al boicot europeo a los futuros eventos planetarios, harian dar pie atrás al financiamiento para la propuesta, lo cual representa todo un golpe a las aspiraciones de Gianni Infantino en plena campaña para ser reelecto en 2027 como presidente de FIFA.

La situación fue reconocida, en un comunicado, por el propio mandamás del balompié mundial.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, comentó Infantino, poniendo fin oficial a la propuesta.