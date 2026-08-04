Quiebra un histórico club de Italia donde jugaron tres chilenos: desaparecerá tras 114 años

Brescia Calcio, histórico club del fútbol italiano fundado en 1911 y por el que pasaron tres futbolistas chilenos, fue declarado en quiebra por decisión de un Tribunal de Italia debido a una deuda de 20 millones de euros.

A mediados del año pasado, una investigación detectó irregularidades financieras en el equipo relacionadas con el pago de sueldos e inversiones. Como consecuencia, fue sancionado con la resta de puntos, lo que le impidió inscribirse en la Serie C para la temporada 2025-26, además de recibir multas que nunca pudo saldar.

Si bien el propietario del Brescia, Massimo Cellino, presentó diversos proyectos para mantener con vida a la institución, las autoridades concluyeron que el club se encontraba en un “claro estado de insolvencia”, por lo que decretaron su quiebra y su inminente desaparición después de 114 años de historia.

Los tres chilenos que jugaron por el Brescia

El histórico club italiano contó con tres futbolistas chilenos en sus filas: Nicolás Córdova, Mario Salgado y Nelson Bustamante.

Córdova, actual director técnico de la selección chilena, defendió al club entre 2010 y 2012. En tanto, Salgado jugó en la institución en la temporada 2001-2002, donde compartió con figuras como Roberto Baggio y anotó en la Serie A.

Distinta fue la historia de Nelson Bustamante, conocido como el “Messi chileno”, quien fue fichado por el Brescia a temprana edad. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el club y no alcanzó a debutar profesionalmente con su camiseta.

Otras figuras del fútbol mundial que pasaron por el equipo fueron Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Sandro Tonali, Mario Balotelli y Marek Hamsik, entre muchas otras.