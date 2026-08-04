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“La patente se encontraba adulterada”: senador Carter detalla incidente de tránsito con motociclista en Providencia

El parlamentario negó que ambos vehículos hayan tenido contacto y aseguró que trasladó al conductor hasta el Hospital El Salvador. Posteriormente, el motociclista fue detenido por orden del Ministerio Público.

Cristóbal Álvarez

“La patente se encontraba adulterada”: senador Carter detalla incidente de tránsito con motociclista en Providencia

“La patente se encontraba adulterada”: senador Carter detalla incidente de tránsito con motociclista en Providencia / Pablo Ovalle Isasmendi

El senador Rodolfo Carter se refirió mediante un comunicado al incidente ocurrido durante la mañana del lunes con un motociclista en Providencia.

Concretamente, el parlamentario negó que ambos vehículos hayan chocado y aseguró que el otro conductor terminó detenido tras detectarse irregularidades en la motocicleta.

Según relató, circulaba por calle Arturo Medina y se detuvo ante un disco Pare en el cruce con Eliécer Parada. En ese momento, el motociclista habría frenado bruscamente, perdido el control y caído a la calzada.

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Carter recalcó que “no hubo contacto entre ambos vehículos” y afirmó que decidió auxiliar al conductor, un ciudadano extranjero, trasladándolo en su automóvil particular hasta el Hospital El Salvador.

Motociclista terminó detenido

El senador aseguró que el hombre recibió atención médica y no presentó lesiones graves ni fracturas, como —según afirmó— se había informado inicialmente.

Hasta el recinto asistencial llegó personal de la 19ª Comisaría de Providencia para realizar el procedimiento correspondiente. Carter señaló que solicitó voluntariamente someterse a un alcotest, el cual arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, aseguró que la documentación de su vehículo se encontraba al día.

Finalmente, el parlamentario indicó que Carabineros detectó que la patente de la motocicleta estaba adulterada y que existían irregularidades respecto de la propiedad del vehículo.

Por estos antecedentes, Carter afirmó que el Ministerio Público ordenó la detención del motociclista. Hasta ahora, las autoridades no han entregado públicamente mayores detalles sobre el procedimiento.

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