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DT de Vélez toma decisión clave con Diego Valdés y le envía un nuevo recado a Colo Colo: “No hay ninguna...”

Guillermo Barros Schelotto alineó como titular al volante chileno en la victoria sobre Independiente y, tras el partido, entregó un claro mensaje sobre su futuro.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Tras concretar el fichaje de Vozinha, el próximo gran objetivo de Colo Colo en el mercado es la incorporación de Diego Valdés. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas y uno de los principales obstáculos para los albos ha sido el técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto.

El entrenador argentino ya había advertido públicamente que no contemplaba la salida del volante chileno y volvió a demostrarlo en la cancha. Tras darle minutos ante Talleres, donde el ’10′ respondió con un gol, ahora le devolvió la titularidad y lo mantuvo durante los 90 minutos en el triunfo por 1-0 sobre Independiente.

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Tras el partido, válido por la tercera fecha del Torneo de Clausura argentino, Schelotto destacó el rendimiento del mediocampista de 32 años y volvió a enviar un mensaje que complica las aspiraciones de Colo Colo.

“Terminó bien, hace mucho no jugaba un partido completo, pero lo vimos bien física y futbolísticamente en Córdoba, así que se merecía jugar”, afirmó.

“Quizá por algunas sustituciones nos quedamos sin recambio para él sobre el final, pero se esforzó y trabajó bien, no tuvo problemas”, agregó el DT, dejando en claro la importancia que tiene el volante dentro de su planificación.

Respecto a su salida, Schelotto señaló que “no tengo idea si se puede ir algún jugador. Lo que sabemos es que no. Están todos con nosotros y por ahora seguirán con nosotros. No hay ninguna posibilidad viva”.

Según informó ADN Deportes, en Vélez no descartan negociar la salida de Diego Valdés y están al tanto del deseo del volante de regresar al fútbol chileno. Eso sí, desde el club trasandino aseguran que hasta ahora no han recibido una oferta formal desde Macul, por lo que su llegada al “Cacique” sigue en suspenso.

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