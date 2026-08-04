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VIDEO. Carabineros dispersa manifestación estudiantil en la Alameda: protestaban contra recortes en educación y megarreforma

Cerca de 500 escolares intentaron ocupar la calzada frente a la Universidad Católica.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Carabineros dispersa manifestación estudiantil en la Alameda: protestaban contra recortes en educación y megarreforma

Carabineros dispersa manifestación estudiantil en la Alameda: protestaban contra recortes en educación y megarreforma

02:32

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Una manifestación de estudiantes secundarios provocó interrupciones parciales del tránsito la mañana de este martes en la Alameda, a la altura de calle Portugal, en el centro de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, cerca de 500 escolares provenientes de distintos establecimientos, incluidos liceos emblemáticos, se reunieron para protestar contra los recortes presupuestarios en educación y la megarreforma que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Los manifestantes intentaron concentrarse en las inmediaciones de la estación Universidad Católica del Metro, frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, con la intención de ocupar la calzada.

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Sin embargo, Carabineros intervino rápidamente para impedir el corte de la principal avenida de la capital. Personal policial utilizó carros lanzaaguas y vehículos blindados para dispersar a los estudiantes, quienes retrocedieron por calle Portugal hacia el sur.

Durante la movilización también se reportó la activación de fuegos artificiales, situación que motivó el despliegue de medidas disuasivas por parte de la policía.

A raíz del procedimiento, el tránsito permaneció suspendido en ambos sentidos de la Alameda por aproximadamente dos a tres cuadras. Asimismo, hubo restricciones en Vicuña Mackenna, en las cercanías de Plaza Baquedano, con resguardo especial para el transporte público.

Pese a las complicaciones iniciales, la manifestación se disolvió en pocos minutos y el flujo vehicular comenzó a normalizarse de manera gradual, con el retorno de automóviles particulares y buses a la Alameda.

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