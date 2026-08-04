Rival de Coquimbo en Copa Libertadores contacta a Mauro Icardi para sumarlo como refuerzo: sorpresa total en Argentina / Seskim Photo/MB Media

Mauro Icardi, exdelantero del Inter de Milán y del PSG, es el gran anhelo de Platense para reforzar su plantel de cara a la llave contra Coquimbo Unido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De acuerdo a la información que entregó el periodista Leo Paradizo, de ESPN, el cuadro argentino inició contactos para intentar incorporar al goleador de 33 años. El objetivo de Platense en este mercado es sumar un atacante con experiencia internacional para competir en la Libertadores.

Actualmente, Icardi se encuentra sin club tras finalizar su vínculo con Galatasaray. En aquel equipo, el ariete trasandino marcó 16 goles en la última temporada del fútbol turco, donde además se coronó campeón del torneo local.

Pese al interés manifestado por Platense, de momento no hay una confirmación que apunte a una negociación formal entre ambas partes. El eventual fichaje dependerá de las condiciones económicas y de la disposición del jugador para regresar al fútbol argentino.

Por su parte, Coquimbo Unido se prepara para afrontar esta llave de Copa Libertadores. El equipo chileno visitará a Platense el miércoles 12 de agosto por la ida de los octavos de final, mientras que la revancha se disputará el miércoles 19 de agosto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.