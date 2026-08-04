Naya Fácil da gran paso en su relación y deja en shock a sus ‘facilines’: “Y yo solo quería una cita...”

Ya ha pasado casi un mes desde que a Naya Fácil le pidieron pololeo en vivo y en directo, en el programa Primer Plano, de Chilevisión.

Desde entonces, la influencer ha mostrado cada paso nuevo que da en su relación amorosa con Aarón Collao, joven que conquistó el corazón de la creadora de contenidos.

Ahora, la propia Naya Fácil compartió a través de sus historias de Instagram un importante paso que dio en su relación con Collao: conoció a sus suegros .

Fue durante la tarde del lunes que la influencer se mostró preocupada en sus redes sociales por lo que estaba a punto de realizar. “¿Consejos? Hoy conoceré a mis suegros y aunque no lo crean soy súper vergonzosa y tímida en persona. No sé qué hacer, ayuda, es primera vez que conoceré a unos suegros, nunca había vivido esto", lanzó.

Luego, cuando iba junto a su pololo de camino al encuentro con sus suegros, la creadora de contenidos subió otra historia en la que dijo: “Y yo solo quería una cita, y ahora voy a conocer a sus papás”.

Con el paso de las horas, Naya Fácil se mostró más tranquila compartiendo en un restaurante junto a los padres de Collao. De hecho, mostró a sus “facilines” un detalle que le regalaron sus suegros: un porta incienso.

“Gracias, muy buena onda los papás”, soltó la influencer mientras hacía un brindis con sus suegros.

Luego, tras haber conocido a sus suegros, la propia Naya Fácil dio sus impresiones del encuentro. “Me cayeron súper bien, súper bien, de verdad. Bueno, Aarón me había dicho que eran relajados sus papás y todo, y sí, excelente. Lo que más me gustó es que les gusta viajar, igual que a mí”, expresó.