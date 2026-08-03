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Japonesa prueba por primera vez el sushi en Chile y da su más sincera opinión: “Más que sushi parece un...”

La protagonista del registro es Hikaru, creadora de contenidos que vive en el país hace un tiempo y suele publicar sus experiencias en Chile.

Sebastián Escares

Captura de pantalla - @hikaru_chile

Captura de pantalla - @hikaru_chile

Una creadora de contenido japonesa se volvió viral en redes sociales luego de probar por primera vez el sushi chileno y comparar sus preparaciones con las versiones tradicionales que se consumen en Japón.

La protagonista del registro es Hikaru, conocida en redes como @hikaru_chile, quien vive en el país desde hace un tiempo y suele compartir videos sobre su experiencia en Chile, el idioma y las diferencias culturales que descubre en su día a día.

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En el video, Hikaru contó que tenía curiosidad por conocer cómo era el sushi preparado en Chile, una versión que llamó inmediatamente su atención por sus ingredientes y presentación. “Por fin probé el sushi chileno. Se ve muy diferente al sushi japonés. Casi todos los sushis llevan queso crema”, comentó al iniciar la degustación.

A medida que fue probando distintas piezas, la joven destacó que la adaptación local se aleja bastante del formato tradicional japonés. “Más que sushi, parece un plato completamente nuevo”, señaló, sorprendida por la cantidad de combinaciones, salsas y rellenos.

Uno de los puntos que más le llamó la atención fue el sushi frito, preparación que aseguró probar por primera vez. Aunque le pareció una versión muy distinta a la que conocía, también sostuvo que el sushi chileno luce más complejo de elaborar.

“A diferencia del sushi japonés, me pareció más difícil de preparar”, comentó en el registro, mientras revisaba las distintas variedades que tenía frente a ella.

Sin embargo, no todas las preparaciones lograron convencerla. La mayor sorpresa llegó con una pieza que tenía coco rallado como topping, combinación que, según explicó, nunca había visto en Japón.

“Esto tampoco lo he visto nunca en Japón. Con este no pude”, reconoció Hikaru tras probar esa versión.

@hikaru_chile

🇨🇱 Por fin probé sushi chileno! Como japonesa, tenía mucha curiosidad por probar el sushi de Chile. Cuál es tu sushi chileno favorito? Cuéntamelo en los comentarios! 🇨🇱🍣 #japonesa #chile #japones #aprendiendojaponés #sushi

♬ Sushi - Miissoo

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