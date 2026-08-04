;

FOTO. “Me da la impresión de que ya he visto esto”: Shakira sorprende a las redes al recrear icónica imagen tomada en 1997

La artista colombiana recreó la fotografía frente al computador y revolucionó las redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Me da la impresión de que ya he visto esto”: Shakira sorprende a las redes al recrear icónica imagen tomada en 1997

En 1997, Shakira se encontraba en los inicios de su exitosa carrera musical y visitó la sala de redacción del diario El Heraldo de Barranquilla, donde le tomaron una fotografía que, hasta el día de hoy, sigue siendo recordada.

En aquella oportunidad, la cantante colombiana fue retratada sentada frente a un escritorio y junto a un computador, en una imagen que con el paso de los años se volvió viral y terminó convirtiéndose en un meme.

Revisa también:

ADN

Veintinueve años después, Shakira recreó esa icónica fotografía, aunque esta vez posó frente a una impresora, con una silla ergonómica y sin el tradicional teclado que aparecía en la imagen original.

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, escribió la artista, tomándose con humor la recreación.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes destacaron lo poco que ha cambiado con el paso de los años.

“Lo increíble es que te ves igualita, solo que con cabello rubio”; “Gracias por actualizarnos el meme”; “Sigues siendo la misma reina”; y “Reina icónica”, fueron algunos de los mensajes que recibió Shakira.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad