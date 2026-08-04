“Me da la impresión de que ya he visto esto”: Shakira sorprende a las redes al recrear icónica imagen tomada en 1997

En 1997, Shakira se encontraba en los inicios de su exitosa carrera musical y visitó la sala de redacción del diario El Heraldo de Barranquilla, donde le tomaron una fotografía que, hasta el día de hoy, sigue siendo recordada.

En aquella oportunidad, la cantante colombiana fue retratada sentada frente a un escritorio y junto a un computador, en una imagen que con el paso de los años se volvió viral y terminó convirtiéndose en un meme.

Veintinueve años después, Shakira recreó esa icónica fotografía, aunque esta vez posó frente a una impresora, con una silla ergonómica y sin el tradicional teclado que aparecía en la imagen original.

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, escribió la artista, tomándose con humor la recreación.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes destacaron lo poco que ha cambiado con el paso de los años.

“Lo increíble es que te ves igualita, solo que con cabello rubio”; “Gracias por actualizarnos el meme”; “Sigues siendo la misma reina”; y “Reina icónica”, fueron algunos de los mensajes que recibió Shakira.