“Está descontrolado”: alcaldesa de Quilicura confirma que incendio químico ya se propagó a otra empresa

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, entregó nuevos antecedentes sobre el incendio químico que afecta a la empresa Panimex, emergencia que moviliza a numerosas compañías de Bomberos y equipos Hazmat por la presencia de sustancias peligrosas.

En conversación con Radio ADN, la jefa comunal confirmó que el fuego sigue fuera de control y ya alcanzó otra empresa. “Son varias, ya traspasó a la empresa de al lado. Todavía no sabemos si hay personas lesionadas, está descontrolado”, afirmó.

Bobadilla pidió a la comunidad evitar el sector de la Ruta 5 Norte y respetar los cortes de tránsito. “Que tomen otras alternativas, porque se están cortando las calles, están cortadas las vías y también las caleteras”, señaló.

La alcaldesa también llamó a los vecinos a protegerse del humo. “Que toda la comunidad cierre puertas y ventanas, porque aquí hay tóxicos. Claramente, es una empresa que tiene químicos, tiene plásticos”, advirtió. Además, recordó que “esto ya había ocurrido hace más de 10 años atrás en la misma empresa, así que aquí algo está fallando y es bastante preocupante”.

Finalmente, informó que el municipio suspendió los talleres deportivos de este miércoles y pidió al Gobierno evaluar la suspensión de clases. “Si esto no se puede contener y la calidad del aire es pésima, suspendan las clases a nivel comunal o también de las comunas aledañas”, concluyó.