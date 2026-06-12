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La polémica de Shakira que no pasó inadvertida en la inauguración del Mundial 2026: “Les mintió a todos”

La cantante colombiana abrió el torneo con Dai Dai, pero en redes sociales surgió una inesperada teoría sobre su presentación antes del partido en México y Sudáfrica.

Javier Méndez

La polémica de Shakira que no pasó inadvertida en la inauguración del Mundial 2026: “Les mintió a todos”

La polémica de Shakira que no pasó inadvertida en la inauguración del Mundial 2026: “Les mintió a todos” / Getty Images

La inauguración del Mundial 2026 dejó música, color y varias postales desde el Estadio Ciudad de México (Azteca).

Sin embargo, hubo un detalle que se robó parte de la conversación en redes sociales: la presentación de Shakira y la teoría de que la artista habría usado una doble.

La cantante colombiana fue una de las grandes figuras del espectáculo previo al debut entre México y Sudáfrica, compartiendo escena con nombres como Burna Boy, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules.

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¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026?

Las especulaciones comenzaron poco después del show, cuando varios usuarios en X y TikTok comentaron que la artista se veía distinta.

Entre los elementos que llamaron la atención estuvieron sus grandes lentes oscuros, el tono de su cabello y algunos movimientos durante la coreografía. Algunos incluso apuntaron a que rostro lucía diferente.

“Esa no es Shakira. Mirad cómo se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai. Esa es una doble. Shakira les mintió a todos”, lanzó un conspiranoico en la platafoma de Elon Musk.

Pese a todo, existen varios videos que echarían por tierra las teorías. En uno de los breves registros aparece caminando junto a Burna Boy en los pasillos del recinto, sin lentes.

Es más, durante un despacho en vivo previo, un periodista argentino interrumpió sus labores para ir a tomarse una foto con la artista.

Shakira en el Mundial 2026

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