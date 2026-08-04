Crisis en el rival de Coquimbo en octavos de Libertadores: despiden al DT a días de jugar el duelo de ida

A una semana de jugar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Platense, el rival de Coquimbo Unido, vive una completa pesadilla.

No han ganado ningún partido en el Torneo Clausura de la Liga Argentina y ,este lunes recién pasado, fueron goleados 4-0 de local ante el Talleres de Córdoba de Jorge Sampaoli.

El encuentro para el “calamar” terminó de la peor manera posible, ya que su capitán, Ignacio Vásquez, se peleó con unos hinchas que lo recriminaron, pero, además, también se quedaron sin entrenador tras la derrota.

Este martes, desde el club anunciaron que, de común acuerdo, Walter Zunino dejaba de ser el director técnico del plantel profesional, llenando de incertidumbre al club a días de jugar la Copa Libertadores.

Según TyC Sports, al primer DT que le ofrecieron el banquillo fue a Gustavo Costas, quien está libre luego de finalizar su etapa en Racing de Avellaneda, pero el ex Palestino habría dicho que no a la propuesta.

Los otros nombres encima de la mesa del “calamar” para tomar al equipo son Martín Palermo, Omar de Felipe y la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez, con quienes fueron campeones del Torneo Apertura en 2025.

El partido de ida entre Platense y Coquimbo Unido por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires. La vuelta se disputará en el Francisco Sánchez Rumoroso el miércoles 19 de agosto en el mismo horario.