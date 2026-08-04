;

VIDEOS. Es la cuarta amenaza en Quilicura: El peligroso historial de incendios y explosiones en la planta de Panimex

La química acumula una serie de incendios de gran magnitud y emergencias vinculadas al manejo de solventes y resinas.

Gonzalo Miranda

Incendio en empresa de químicos Panimex el 2014 | Agencia Uno

Incendio en empresa de químicos Panimex el 2014 | Agencia Uno

La constante ocurrencia de siniestros de alta complejidad ha puesto bajo la lupa los estándares de seguridad industrial y los protocolos de manejo de sustancias peligrosas en la planta de la empresa Panimex Química S.A., ubicada en la comuna de Quilicura.

Un incendio químico de gran magnitud afectó la noche de este martes a la empresa, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, en la comuna del sector norte de la Región Metropolitana.

Revisa también

ADN

Especializada en la fabricación de resinas y plastificantes, la instalación ha sido escenario repetido de incendios químicos, detonaciones de calderas y despliegues de gran envergadura por parte de las unidades especializadas Hazmat del Cuerpo de Bomberos, dejando un saldo de trabajadores lesionados y evacuaciones preventivas a lo largo de los últimos años.

Julio de 2017: Explosión de caldera y trabajadores graves

Uno de los antecedentes más severos ocurrió en julio de 2017, cuando la detonación de una caldera en la sala de máquinas (registrada cerca de las 16:30 horas) desencadenó un voraz incendio estructural que destruyó una parte sustancial de la infraestructura de la empresa.

El estallido dejó a cuatro trabajadores lesionados, entre ellos un operario que resultó con el 70% de su cuerpo quemado y compromiso severo de las vías respiratorias.

El hecho derivó en duras críticas y acciones por parte de familiares de los afectados, quienes denunciaron falencias en la asistencia primaria y en los planes de contingencia de la compañía.

2013 y 2014: Incendios masivos y fiscalización sanitaria

El historial de alertas químicas en el recinto suma otros dos hitos de consideración. En noviembre de 2014, un incendio en la zona de acopio de residuos amenazó con hacer colapsar depósitos que contenían más de 3.000 litros de alcohol y solventes industriales.

Más de 20 compañías de bomberos acudieron al lugar, donde se atendió a tres personas por intoxicación por monóxido de carbono y complicaciones asociadas a la evacuación.

Menos de un año antes, en diciembre de 2013, la combustión de insumos para resinas en las bodegas principales generó una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de la cuenca de Santiago, motivando la intervención de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para la evaluación de sumarios sanitarios.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad