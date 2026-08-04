La constante ocurrencia de siniestros de alta complejidad ha puesto bajo la lupa los estándares de seguridad industrial y los protocolos de manejo de sustancias peligrosas en la planta de la empresa Panimex Química S.A., ubicada en la comuna de Quilicura.

Un incendio químico de gran magnitud afectó la noche de este martes a la empresa, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, en la comuna del sector norte de la Región Metropolitana.

Especializada en la fabricación de resinas y plastificantes, la instalación ha sido escenario repetido de incendios químicos, detonaciones de calderas y despliegues de gran envergadura por parte de las unidades especializadas Hazmat del Cuerpo de Bomberos, dejando un saldo de trabajadores lesionados y evacuaciones preventivas a lo largo de los últimos años.

Julio de 2017: Explosión de caldera y trabajadores graves

Uno de los antecedentes más severos ocurrió en julio de 2017, cuando la detonación de una caldera en la sala de máquinas (registrada cerca de las 16:30 horas) desencadenó un voraz incendio estructural que destruyó una parte sustancial de la infraestructura de la empresa.

El estallido dejó a cuatro trabajadores lesionados, entre ellos un operario que resultó con el 70% de su cuerpo quemado y compromiso severo de las vías respiratorias.

El hecho derivó en duras críticas y acciones por parte de familiares de los afectados, quienes denunciaron falencias en la asistencia primaria y en los planes de contingencia de la compañía.

2013 y 2014: Incendios masivos y fiscalización sanitaria

El historial de alertas químicas en el recinto suma otros dos hitos de consideración. En noviembre de 2014, un incendio en la zona de acopio de residuos amenazó con hacer colapsar depósitos que contenían más de 3.000 litros de alcohol y solventes industriales.

Más de 20 compañías de bomberos acudieron al lugar, donde se atendió a tres personas por intoxicación por monóxido de carbono y complicaciones asociadas a la evacuación.

Menos de un año antes, en diciembre de 2013, la combustión de insumos para resinas en las bodegas principales generó una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de la cuenca de Santiago, motivando la intervención de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para la evaluación de sumarios sanitarios.