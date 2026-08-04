Georgina Rodríguez lanza potente reflexión tras severas críticas sobre su físico: “Mi cuerpo cambiará”

Georgina Rodríguez respondió a las críticas que recibió en redes sociales tras la difusión de fotografías sobre su físico durante sus vacaciones en un yate.

A través de Instagram, la empresaria defendió su cuerpo: “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió.

La pareja de Cristiano Ronaldo explicó que quiso compartir este mensaje pensando también en sus hijos, especialmente en sus tres hijas. “El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”, afirmó.

Rodríguez también reveló que, en un primer momento, le preocupó que la llamaran “gorda”. Sin embargo, contó que Cristiano Ronaldo le recordó que su valor está en quién es como persona y no en su apariencia.

Además, aseguró que cada verano vuelve a recibir comentarios sobre su físico y cuestionó quién decide cuál es el cuerpo “correcto”. “Amo mis curvas y la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”, expresó.

Finalmente, sostuvo que entrena por salud y bienestar, no para adelgazar, y concluyó que “el verdadero éxito es vivir en paz”, disfrutar de su familia y cuidar de sí misma.

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