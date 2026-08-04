Creatividad y menos pantallas: El llamado de los expertos para cambiar los hábitos de consumo infantil

A puertas de una nueva celebración del Día del Niño, la discusión sobre el impacto de la tecnología en la infancia vuelve al centro del debate.

Aunque los dispositivos digitales forman parte de la rutina diaria desde edades cada vez más tempranas, especialistas del área de la salud y la educación coinciden en que el verdadero desafío actual no es erradicar las pantallas, sino lograr un equilibrio mediante experiencias lúdicas que estimulen la imaginación y la convivencia presencial.

El fenómeno del acceso precoz a la tecnología está documentado en cifras oficiales. Según una encuesta reciente del Centro UC de la Familia y la Escuela de Trabajo Social UC, un 67% de los padres de menores de seis años admite que sus hijos utilizan teléfonos celulares diariamente, mientras que un 60% opina que dicha exposición no debería superar los 30 minutos al día.

A este panorama se suma que la edad media en Chile para acceder al primer teléfono con internet descendió de 11 años en 2016 a 8,9 años en 2022, de acuerdo con el estudio Kids Online Chile.

Para Viviana Tartakowsky, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), la alta información sobre los riesgos del sobreuso tecnológico no siempre se traduce en un cambio de hábitos dentro de los hogares.

“El desafío no pasa solo por restringirlas, sino por fortalecer el acompañamiento de los adultos y seguir priorizando las experiencias presenciales”, destaca la académica, señalando que el juego físico aporta ventajas clave para el desarrollo cognitivo y social.

“Favorece la creatividad, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la regulación emocional y la tolerancia a la frustración. Además, cuando los niños juegan con otros desarrollan empatía, cooperación, negociación y aprenden a resolver conflictos de manera natural”, explica Tartakowsky.

Asimismo, la especialista destaca el valor pedagógico del aburrimiento: “El aburrimiento está profundamente relacionado con la creatividad y hoy tendemos a evitarlo permanentemente”.

El giro en la industria de los juguetes

Esta tendencia a revalorizar la interacción física ha impulsado una transformación en el mercado infantil. Las familias están optando por alternativas que permitan inventar historias y compartir en grupo por sobre opciones pasivas o sobreestructuradas.

Sobre esta dinámica, Indra Ribalta, jefa de Marketing de SuperThings en Chile (línea de figuras coleccionables inspiradas en objetos cotidianos), señala que el valor del juguete radica en la capacidad del niño para construir su propio narrativa.

“Hoy vemos un renovado interés por juguetes que invitan a construir historias propias y a jugar con otros. Los personajes son solo el punto de partida; la historia finalmente la crean los propios niños. Ellos pueden formar equipos, cambiar los roles e imaginar nuevos conflictos”, comenta Ribalta.

Al respecto, Tartakowsky coincide en que los elementos coleccionables pueden ser un aporte al desarrollo siempre que no pierdan su foco lúdico: “Favorecen el sentido de pertenencia, la socialización y la perseverancia, siempre que el foco siga estando en disfrutar el proceso”.

Finalmente, de cara a la festividad, la psicóloga hace un llamado a los adultos a regalar tiempo de calidad por sobre lo material, aprovechando la fecha para desconectarse de las redes sociales y reabrir espacios de conversación y juego compartido en familia.