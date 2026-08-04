“Un comunicado pegado en la puerta...”: conocida pizzería de Santiago dio a conocer de manera sorpresiva su cierre definitivo

Desde 1982, la pizzería La Leona se convirtió en uno de los locales más icónicos de la Región Metropolitana. Hoy, a 44 años de su apertura, el tradicional restaurante anunció su cierre definitivo.

A través de Instagram, el creador de contenidos Rey Foodie informó el cierre de este emblemático recinto de la gastronomía santiaguina.

“Un simple comunicado pegado en la puerta confirmó el cierre definitivo de La Leona, uno de los grandes clásicos gastronómicos de Santiago”, comentó.

“En su despedida, sus dueños explican que hicieron todo lo posible por mantener el restaurante y preservar los puestos de trabajo, pero que la situación económica hizo imposible continuar. Agradecen especialmente el compromiso de sus trabajadores y reconocen el impacto que esta decisión tendrá en ellos y sus familias”, agregó.

La Leona estaba ubicada en Noruega 6337, a pasos del Stadio Italiano, en la comuna de Las Condes.