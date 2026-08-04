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Comer cuesta un 40% más que en 2021: El reflejo de la inflación en las compras mensuales de los hogares

Una encuesta realizada a más de dos mil usuarios reveló que el 92% de la población está altamente preocupada por el costo de la comida.

Gonzalo Miranda

Alimentos acumulan alza cercana al 40% | Cedida

Alimentos acumulan alza cercana al 40% | Cedida

El impacto del costo de la vida continúa apretando el presupuesto familiar en Chile. De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma Cheaf a 2.007 usuarios durante la última semana de julio, un 87% de los encuestados afirma que el gasto mensual de su hogar en comida ha aumentado en los últimos cinco años (un 71,3% asegura que “ha aumentado mucho” y un 15,7% que “ha aumentado algo”).

El estudio da cuenta de un malestar generalizado: el 92,3% de los participantes declaró sentirse “muy” o “bastante” preocupado por el valor actual de los insumos básicos, reflejando cómo el encarecimiento de la canasta alimentaria afecta transversalmente a la población.

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La percepción ciudadana responde a una realidad estadística contundente. Según la división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los productos alimenticios acumulan un incremento cercano al 40% entre junio de 2021 y junio de 2026.

Este registro es el resultado del severo ciclo inflacionario que ha atravesado el país durante el lustro. Tan solo en junio de este año, la división anotó una nueva alza mensual del 0,8%, impulsada principalmente por productos de consumo diario como el pan, los lácteos y los huevos.

Los alimentos representan uno de los gastos más importantes para los hogares, por lo que cualquier aumento de precios se siente de inmediato en el presupuesto familiar. Lo que vemos en esta encuesta es que las personas no solo perciben ese incremento, sino que además están modificando sus hábitos para adaptarse a una realidad donde comprar alimentos cuesta cada vez más”, explicó Natalia Paredes, gerente general de Cheaf Chile.

Evitar el desperdicio: de la conciencia ambiental al ahorro forzado

El encarecimiento ha derivado en un cambio estructural en las dinámicas de consumo. Un 88,1% de las personas encuestadas afirmó que durante el último año ha intentado reducir el desperdicio de alimentos con el objetivo explícito de cuidar sus finanzas (un 63,3% lo hace “mucho más que antes”).

Entre las principales tácticas adoptadas por los consumidores destacan:

  • Revisar la despensa antes de comprar: 55,3%
  • Congelar alimentos para extender su vida útil: 52,7%
  • Comprar o rescatar productos con descuento por fecha próxima de vencimiento: 48,4%
  • Buscar activamente ofertas y promociones: 46,7%
  • Planificar rigurosamente las compras: 37,4%

Sobre este fenómeno, Paredes enfatizó que “evitar el desperdicio dejó de ser solo una acción ambiental y se ha convertido, por sobre todo, en una estrategia de supervivencia y ahorro para las familias”, concluyendo que planificar y optimizar lo que ya se tiene en casa se ha vuelto indispensable para mitigar las alzas del supermercado.

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