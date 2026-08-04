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Por un insólito motivo: Tribunal de Disciplina anula la prohibición de fichajes a Deportes Limache

La Segunda Sala decidió revertir la sentencia al determinar que la denuncia contra los “tomateros” fue presentada fuera de plazo.

Javier Catalán

FOTO: MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

FOTO: MAURICIO TORO/AGENCIA UNO / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Hace prácticamente un mes, la ANFP le dio un duro golpe a Deportes Limache, aplicando una sanción que les impedía inscribir jugadores a su plantel para el siguiente mercado de fichajes.

El castigo había sido adjudicado tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) del ente rector, la cual determinó que los “cerveceros” habían excedido el límite de 70% de gasto permitido en torno a la conformación del plantel, en comparación a los ingresos promedios obtenidos en las últimas tres temporadas (del 2023 al 2025).

Sin embargo, tras la apelación del cuadro “tomatero”, este miércoles, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidió revocar aquella determinación.

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El motivo por el cual desde la ANFP decidieron cancelar la sanción, fue porque la denuncia de la UFC fue presentada fuera de plazo, aunque solo fue por un día, lo que bastó para no entrar en detalle sobre si la prohibición de fichajes fue bien o mal aplicada.

Con esta resolución, finalmente Deportes Limache queda liberado de la causa y, si así lo amerita, podrá inscribir jugadores en el próximo mercado de pases de la temporada 2027.

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