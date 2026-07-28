Academia de Emprendedores estrenó la sección “Emprediem”, un espacio liderado por su gerente general, Sebastián Rodríguez, diseñado para conectar a los fundadores con la sostenibilidad y el impacto positivo.

En conversación con Leo Meyer, Rodriguez explicó que esta alianza busca visibilizar el trabajo de un socio estratégico que ayuda a las pymes a integrarse en mercados más exigentes mediante redes de colaboración y mentorías.

Durante su intervención, Rodríguez explicó que “Emprediem es una empresa certificada B, una de las primera en Chile (...) que tiene como propósito democratizar el emprendimiento e innovación social”.

La organización, que celebra 15 años, promueve un enfoque de triple impacto: social, medioambiental y económico, argumentando que este debe incorporarse desde el inicio para evitar costos futuros de transformación.

“La gran empresa necesita la agilidad de la pyme”

Según el directivo, integrar estos valores desde el inicio evita costos de transformación futuros y permite a las pymes ser más competitivas.

Además, resaltó la interdependencia comercial, señalando que “la gran empresa necesita la agilidad de la pyme (...) ayudamos a que las empresas se conecten con los emprendedores para que puedan hacer mejores negocios”.

Finalmente, se anunciaron oportunidades concretas como la convocatoria Plaza Emprende, que facilita espacios en centros comerciales, y la vigésima Certificación de Mentores de Impacto realizada junto a la Universidad Católica.

Los interesados pueden acceder a estos programas y mentorías a través de las plataformas digitales de Emprediem.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!