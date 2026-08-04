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Grupo F de la Copa Chile: Ñublense evita la sorpresa de Curicó Unido y clasifica como puntero a octavos de final

La gran decepción de la zona fue Universidad de Concepción, que terminó última en la clasificación.

Javier Catalán

Fotos: Agencia Uno | @futboludec

Fotos: Agencia Uno | @futboludec

Este martes se definió el Grupo F de la Copa Chile, confirmándose los dos equipos clasificados a los octavos de final del torneo.

La sorpresa de la jornada la dio Curicó Unido, que venció de visita 3-0 a la Universidad de Concepción para clasificar en el segundo lugar de la tabla.

Los “torteros” vencieron gracias a las anotaciones de Mauro López y un doblete de Cristián Bustamante. Para el “campanil” descontó Adolfo Neira en un partido jugado en el Estadio Municipal de Los Ángeles.

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En el otro partido del día, Ñublense venció por la mínima a Rangers de Talca. En la agonía del partido, Bastián Muñoz (91′) venció con un gran cabezazo a Cristian Campestrini.

Con este resultado, los “Diablos Rojos” se consagraron como punteros exclusivos del Grupo F. De haber empatado, hubieran sido segundos, ya que contarían con la misma diferencia de goles que Curicó Unido, pero con una victoria menos.

Así quedó la tabla del Grupo F de la Copa Chile

  1. Ñublense - 13 puntos
  2. Curicó Unido - 11 puntos
  3. Rangers - 6 puntos
  4. Universidad de Concepción - 4 puntos

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