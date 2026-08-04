Gobierno anuncia cambio al subsidio hipotecario: ahora incluirá un nuevo tramo de viviendas

El Gobierno anunció este martes un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal FOGAES, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda.

La principal modificación contempla aumentar el valor máximo de las viviendas que podrán acceder al beneficio, pasando de 4.000 a 6.000 UF. Además, el programa elevará los subsidios disponibles desde 50 mil a 80 mil y extenderá su vigencia por 12 meses.

Según el Ejecutivo, la iniciativa responde al aumento del stock de viviendas nuevas sin vender y a la caída de la demanda. Actualmente, existen cerca de 19 mil viviendas que corresponden al tramo entre 4.000 y 6.000 UF, hoy excluido del beneficio.

De acuerdo con el Gobierno, ampliar el tope permitiría cubrir el 88,1% de la oferta de viviendas nuevas disponible en el país, impulsando la recuperación del sector de la construcción, el empleo y la inversión.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló que la medida busca ampliar el acceso a la vivienda para la clase media, especialmente para jóvenes profesionales y parejas que no califican para otros subsidios.

Asimismo, estimó que la iniciativa permitiría aumentar en un 25% las ventas de viviendas nuevas, contribuyendo a dinamizar la actividad inmobiliaria. También precisó que podrán postular quienes cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por FOGAES.

El proyecto, además, contempla extender hasta el 31 de mayo de 2028 la vigencia del subsidio a la tasa y de la garantía estatal para la adquisición de la primera vivienda.