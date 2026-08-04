;

Gobierno anuncia cambio al subsidio hipotecario: ahora incluirá un nuevo tramo de viviendas

La iniciativa busca ampliar la cobertura del beneficio y reactivar el mercado inmobiliario.

Javiera Rivera

Gobierno anuncia cambio al subsidio hipotecario: ahora incluirá un nuevo tramo de viviendas

Gobierno anuncia cambio al subsidio hipotecario: ahora incluirá un nuevo tramo de viviendas / Agencia Uno

El Gobierno anunció este martes un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal FOGAES, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda.

La principal modificación contempla aumentar el valor máximo de las viviendas que podrán acceder al beneficio, pasando de 4.000 a 6.000 UF. Además, el programa elevará los subsidios disponibles desde 50 mil a 80 mil y extenderá su vigencia por 12 meses.

Según el Ejecutivo, la iniciativa responde al aumento del stock de viviendas nuevas sin vender y a la caída de la demanda. Actualmente, existen cerca de 19 mil viviendas que corresponden al tramo entre 4.000 y 6.000 UF, hoy excluido del beneficio.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con el Gobierno, ampliar el tope permitiría cubrir el 88,1% de la oferta de viviendas nuevas disponible en el país, impulsando la recuperación del sector de la construcción, el empleo y la inversión.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló que la medida busca ampliar el acceso a la vivienda para la clase media, especialmente para jóvenes profesionales y parejas que no califican para otros subsidios.

Asimismo, estimó que la iniciativa permitiría aumentar en un 25% las ventas de viviendas nuevas, contribuyendo a dinamizar la actividad inmobiliaria. También precisó que podrán postular quienes cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por FOGAES.

El proyecto, además, contempla extender hasta el 31 de mayo de 2028 la vigencia del subsidio a la tasa y de la garantía estatal para la adquisición de la primera vivienda.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad