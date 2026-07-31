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Estas son las comunas con más hogares beneficiados por la exención de contribuciones: revisa el listado

Las cifras fueron dadas a conocer a pocos días de que el Senado analizara el mecanismo que compensará a las municipalidades por esta medida.

Javiera Rivera

Pago de contribuciones

Pago de contribuciones

A pocos días de que el Senado vote el mecanismo que compensará a las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años, el Gobierno dio a conocer el número de hogares que podrán acceder al beneficio en cada comuna del país.

La información fue elaborada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). El beneficio considera una propiedad habitacional por persona, siempre que pertenezca a un propietario natural y cumpla con los requisitos establecidos.

El beneficio está dirigido a adultos mayores propietarios de una vivienda afecta al pago de contribuciones. Además, solo podrá aplicarse a una propiedad habitacional por beneficiario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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Estas son las 10 comunas con más hogares beneficiados:

  • Las Condes: 22.126 hogares.
  • Viña del Mar: 9.895 hogares.
  • Ñuñoa: 9.642 hogares.
  • Providencia: 9.399 hogares.
  • Vitacura: 7.796 hogares.
  • La Florida: 7.103 hogares.
  • Santiago: 6.675 hogares.
  • La Reina: 5.007 hogares.
  • Lo Barnechea: 4.938 hogares.
  • Maipú: 4.926 hogares.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, sostuvo que la iniciativa permitirá eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores sin afectar los recursos municipales.

La publicación del listado se conoce en medio del debate por la reforma impulsada por el Ejecutivo, que deberá ser votada en el Senado y que busca implementar este beneficio manteniendo el financiamiento de las municipalidades.

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