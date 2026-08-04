;

“Pidió perdón de rodillas”: revelan testimonios claves de trabajadoras sexuales a dos años de la muerte de Liam Payne

Declaraciones incorporadas a la investigación en Argentina describen lo ocurrido antes de la muerte del exintegrante de One Direction en un hotel de Buenos Aires.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Mike Marsland

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, salieron a la luz nuevos antecedentes de la investigación judicial que reconstruyen las horas previas al fallecimiento del exintegrante de One Direction en un hotel de Buenos Aires.

Según publicó el diario británico Daily Mail, a partir de declaraciones incorporadas al expediente de la justicia argentina, dos mujeres que estuvieron con el cantante ese día relataron una serie de episodios ocurridos antes de que el artista cayera desde el balcón de su habitación el 16 de octubre de 2024.

ADN

Getty Images / Mike Marsland

De acuerdo con los testimonios, Payne habría contactado a una de ellas mediante un sitio de acompañantes y les ofreció US$5.000 por pasar el día con él. Ambas llegaron al hotel CasaSur Palermo cerca de las 11:30 horas y permanecieron allí hasta poco antes de las 16:00.

Revisa también

ADN

Las mujeres declararon que la habitación presentaba un gran desorden y aseguraron haber visto elementos compatibles con el consumo de drogas. También afirmaron que el músico consumía alcohol y que incluso les pidió ayuda para conseguir sustancias, solicitud que, según dijeron, rechazaron.

El ambiente cambió cuando surgieron problemas con el pago acordado. Las testigos señalaron que Payne intentó realizar una transferencia internacional que no pudo concretar, lo que derivó en una fuerte discusión.

En medio del altercado, el cantante habría arrojado su reloj contra una pared y causado daños en la habitación antes de disculparse. Una de las mujeres aseguró que el artista “pidió perdón de rodillas” y les rogó que no se marcharan.

Las dos abandonaron el hotel minutos antes de las 16:00. Poco más de una hora después, alrededor de las 17:07, Payne cayó desde el balcón de la habitación y murió a consecuencia de las lesiones sufridas. La investigación continúa abierta en Argentina y mantiene procesadas a personas acusadas de presunto suministro de drogas al cantante, mientras otros involucrados fueron desvinculados del caso.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad