“Pidió perdón de rodillas”: revelan testimonios claves de trabajadoras sexuales a dos años de la muerte de Liam Payne

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, salieron a la luz nuevos antecedentes de la investigación judicial que reconstruyen las horas previas al fallecimiento del exintegrante de One Direction en un hotel de Buenos Aires.

Según publicó el diario británico Daily Mail, a partir de declaraciones incorporadas al expediente de la justicia argentina, dos mujeres que estuvieron con el cantante ese día relataron una serie de episodios ocurridos antes de que el artista cayera desde el balcón de su habitación el 16 de octubre de 2024.

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De acuerdo con los testimonios, Payne habría contactado a una de ellas mediante un sitio de acompañantes y les ofreció US$5.000 por pasar el día con él. Ambas llegaron al hotel CasaSur Palermo cerca de las 11:30 horas y permanecieron allí hasta poco antes de las 16:00.

Las mujeres declararon que la habitación presentaba un gran desorden y aseguraron haber visto elementos compatibles con el consumo de drogas. También afirmaron que el músico consumía alcohol y que incluso les pidió ayuda para conseguir sustancias, solicitud que, según dijeron, rechazaron.

El ambiente cambió cuando surgieron problemas con el pago acordado. Las testigos señalaron que Payne intentó realizar una transferencia internacional que no pudo concretar, lo que derivó en una fuerte discusión.

Murió Liam Payne, de One Direction: destrozos y droga en la habitación del hotel que ocupaba el cantante en Buenos Aires

https://t.co/aNQkfYNZ3Z — Clarín (@clarincom) October 16, 2024

En medio del altercado, el cantante habría arrojado su reloj contra una pared y causado daños en la habitación antes de disculparse. Una de las mujeres aseguró que el artista “pidió perdón de rodillas” y les rogó que no se marcharan.

Las dos abandonaron el hotel minutos antes de las 16:00. Poco más de una hora después, alrededor de las 17:07, Payne cayó desde el balcón de la habitación y murió a consecuencia de las lesiones sufridas. La investigación continúa abierta en Argentina y mantiene procesadas a personas acusadas de presunto suministro de drogas al cantante, mientras otros involucrados fueron desvinculados del caso.