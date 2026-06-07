Subsidio DS1 2026 para la casa propia: revise los ahorros mínimos en UF, fechas clave y tramos para postular

Una de las herramientas estatales más esperadas por las familias de la clase media chilena está lista para iniciar su proceso anual. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ratificó el calendario oficial de postulaciones para el Subsidio DS1, un beneficio que permite acceder al sueño de la casa propia a través de un aporte cofinanciado por el Estado.

Las autoridades recordaron que este subsidio habitacional está estructurado bajo una lógica de tres tramos diferenciados. Cada uno de estos niveles cuenta con exigencias operativas particulares, especialmente en lo relativo al ahorro mínimo obligatorio que se le solicita a los núcleos familiares en sus libretas de vivienda, entregando asimismo montos de subsidio variables según la vulnerabilidad y la zona geográfica.

El calendario de postulaciones según cada modalidad

El proceso de postulación se concentrará durante la segunda quincena del presente mes de junio de 2026. Sin embargo, para garantizar una correcta atención digital y presencial, el Minvu definió un cronograma escalonado con horarios e inicios diferidos según el canal que utilice el postulante:

Postulación Automática: Destinada a quienes participaron en los llamados anteriores sin variaciones en sus datos. Estará habilitada desde las 08:30 horas del martes 16 de junio hasta las 16:00 horas del martes 30 de junio de 2026 .

Destinada a quienes participaron en los llamados anteriores sin variaciones en sus datos. Estará habilitada desde las . Postulación En Línea: Para nuevos usuarios que ingresen de forma directa con su Clave Única. Operará desde las 08:30 horas del miércoles 17 de junio hasta las 16:00 horas del martes 30 de junio de 2026 .

Para nuevos usuarios que ingresen de forma directa con su Clave Única. Operará desde las . Formulario de Postulación Ciudadana: Diseñado para casos excepcionales que requieran adjuntar documentación especial. Estará disponible desde las 08:30 horas del viernes 19 de junio hasta las 16:00 horas del martes 30 de junio de 2026.

El desglose de los ahorros mínimos exigidos en UF

Los requisitos de ahorro previo varían sustancialmente dependiendo de la modalidad a la que decida aplicar la familia. En detalle, los montos fijados por el Minvu expresados en Unidades de Fomento (UF) y sus aproximaciones en pesos chilenos son los siguientes:

1. Compra de vivienda nueva o usada

Es la alternativa clásica para adquirir departamentos o casas terminadas e integradas al mercado inmobiliario formal.

Tramo 1: Requiere un ahorro mínimo de 30 UF (cerca de $1.220.000).

Requiere un ahorro mínimo de (cerca de $1.220.000). Tramo 2: Requiere un ahorro mínimo de 40 UF (alrededor de $1.625.000).

Requiere un ahorro mínimo de (alrededor de $1.625.000). Tramo 3: Requiere un ahorro mínimo de 80 UF (aproximado en $3.250.000).

2. Construcción de sitio propio y/o densificación predial

Pensado para las familias que ya poseen un terreno a su nombre o planean construir una segunda vivienda en el patio de un familiar.

Tramo 1: No existe esta modalidad para este tramo.

Tramo 2: Requiere un ahorro mínimo de 30 UF (cerca de $1.220.000).

Requiere un ahorro mínimo de (cerca de $1.220.000). Tramo 3: Requiere un ahorro mínimo de 50 UF (alrededor de $2.031.000).

Las autoridades ministeriales hicieron un llamado a los interesados a revisar sus cuentas de ahorro con anticipación y a verificar que cumplan con los montos exigidos según el tramo seleccionado antes del inicio de los portales de postulación, asegurando así un ingreso exitoso al sistema de selección de este invierno de 2026.