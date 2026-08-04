Figura de TV lanza inesperada teoría tras caída de Cata Vallejos en Miss Universo: “Le echaron aceite a la hue...”

El pasado domingo, uno de los momentos más comentados de la final del Miss Universo Chile, fue el instante en que Cata Vallejos desfiló por la pasarela con su vestido de gala.

Cuando la representante de Pucón estaba por terminar su recorrido sobre el escenario, perdió el equilibrio, se resbaló y casi sufre una caída en pleno desfile.

Ante ello, el jurado del programa Fiebre de Baile de Chilevisión, Vasco Moulian, dio su más sincera opinión de lo ocurrido con Vallejos mientras desfilaba en la final del certamen de belleza.

En conversación con el portal Noticias y Espectáculos, Moulian dijo que “le echaron aceite a la hue... a la pasarela. Le echaron aceite a la pasarela, se resbaló por el aceite”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el jurado del programa de baile aseguró que “en el momento de que ella tenía que contestar pusieron muy fuerte la música”.

“Todo era para desarreglar el arreglín. Desarreglaron el arreglín y no se los mando a decir con nadie”, sentenció Vasco Moulian.

Cabe recordar que Cata Vallejos terminó quedándose con el tercer puesto del certamen de belleza nacional, mientras que la representante de Viña del Mar, Dominga López, fue quien se quedó con la corona de Miss Universo Chile 2026.