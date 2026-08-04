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“No consumo drogas”: ex subsecretario Rodríguez presenta dos nuevos exámenes negativos tras salir de Hacienda

Los análisis de pelo fueron realizados en la Clínica Indisa y el Laboratorio Fastest, y se suman al resultado negativo que la exautoridad había presentado anteriormente.

Cristóbal Álvarez

“No consumo drogas”: ex subsecretario Rodríguez presenta dos nuevos exámenes negativos tras salir de Hacienda

A casi dos semanas de dejar la Subsecretaría de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez aseguró que no consume drogas y presentó dos nuevos análisis realizados en distintos centros médicos para respaldar su versión.

Mediante una publicación en X, la exautoridad explicó que decidió divulgar los documentos para “recuperar mi honra, defender mi nombre y poder mirar a los ojos a quienes me quieren”, luego de abandonar el Gobierno el pasado 23 de julio por el resultado positivo de un test efectuado en junio.

Los antecedentes compartidos corresponden a exámenes realizados por la Clínica Indisa, el Laboratorio Fastest y la Red de Salud UC Christus. Según los documentos difundidos, los dos descartaron la presencia de las sustancias examinadas.

La primera muestra fue tomada en Indisa durante la mañana del 23 de julio, horas antes de que se confirmara su salida del cargo. El análisis incluyó cocaína, benzoilecgonina, cannabinoides, anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis MDMA.

Dos días después, Rodríguez acudió al Laboratorio Fastest para someterse a una nueva prueba de pelo. Posteriormente, el 27 de julio, se realizó otro examen en UC Christus, que arrojó resultados negativos para anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina.

“Hoy recibí dos nuevos exámenes de pelo que confirman lo que siempre he dicho: no consumo drogas”, afirmó el exsubsecretario al informar los últimos resultados.

Finalmente, Rodríguez recalcó que “al examen de pelo negativo de la Universidad Católica se suma el de la Clínica Indisa y el del Laboratorio Fastest: todos negativos”, además de agradecer el apoyo recibido durante los últimos días.

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