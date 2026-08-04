“Terminó convertido en un foco de delincuencia”: cierran Puente Huérfanos en Santiago para iniciar obras de recuperación

La Municipalidad de Santiago cerró temporalmente los accesos oriente y poniente del Puente Huérfanos , que conecta el centro histórico con el barrio Brasil sobre la Autopista Central, para dar inicio a una nueva etapa de recuperación destinada a reforzar la seguridad.

La intervención contempla trabajos de pintura, mejoramiento de la iluminación, instalación de cámaras de televigilancia, mobiliario urbano y áreas verdes, además de evaluar la recuperación del ascensor.

Como parte de las primeras acciones, ya fueron sellados los puntos desde donde se lanzaban objetos hacia el sector del ascensor y se cerraron los accesos principales al puente para facilitar el desarrollo de los trabajos.

Mario Desbordes | Agencia Uno Ampliar

Durante el anuncio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que “cuando se inauguró, este puente fue un tremendo hito para mejorar la conectividad de Santiago. Con los años se fue deteriorando y terminó convertido en un foco de delincuencia e incivilidades”.

Inversión y desvíos peatonales

La recuperación del Puente Huérfanos contempla una inversión municipal de entre $300 y $400 millones . No obstante, ese monto podría incrementarse si finalmente se incorpora la rehabilitación del ascensor.

Una vez finalizadas las obras, la pasarela operará con un horario de funcionamiento acordado con los vecinos, con el fin de evitar nuevas ocupaciones durante la noche.