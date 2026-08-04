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VIDEOS. Usaban insólito chaleco espia: así lograban hacer trampa en la prueba para la licencia de conducir

A través de redes sociales, una organización ofrecía asistencia remota equipando a los postulantes con cámaras, módems y sistemas de comunicación indetectables.

Mario Vergara

Usaban insólito chaleco espia: así lograban hacer trampa en la prueba para la licencia de conducir

Un operativo desarrollado por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3ª Comisaría de Carabineros culminó con la detención en flagrancia de dos individuos implicados en un elaborado esquema de fraude para la obtención de licencias de conducir en la Municipalidad de Antofagasta.

La investigación, originada tras una denuncia de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, permitió desarticular un ilícito que se comercializaba abiertamente a través de redes sociales. De acuerdo con los antecedentes recabados por las autoridades, la organización criminal operaba con un alto nivel de asiduidad, concretando entre seis y ocho fraudes diarios, por los cuales cobraban una tarifa de $350.000 a cada postulante.

El procedimiento permitió capturar tanto al proveedor de la tecnología como al cliente que, en ese preciso momento, intentaba aprobar de manera fraudulenta el examen teórico.

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Un chaleco tecnológico para burlar el sistema

El aspecto más llamativo del caso radica en el nivel de sofisticación del modus operandi. Según detalló el General Cristian Montre Soto, Jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, los postulantes eran equipados con un chaleco especialmente acondicionado.

Esta prenda ocultaba un intrincado sistema de cámaras de tamaño reducido, un módem y equipos de comunicación que eran prácticamente indetectables a simple vista. Mediante este hardware, la organización lograba transmitir las preguntas de la pantalla en tiempo real y dictar las respuestas correctas al usuario mientras este rendía la prueba en el edificio consistorial.

El éxito de las diligencias investigativas se apoyó en el análisis de las cámaras de televigilancia municipales, tanto del perímetro como del interior del recinto, material que fue puesto a disposición del Ministerio Público y que resultó clave para la incautación de los dispositivos tecnológicos.

Reacciones y querellas por vulneración de la fe pública

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades enfatizaron en los riesgos asociados a este tipo de delitos. El General Montre hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en estas dinámicas, recordando que obtener una licencia exige conocimientos y responsabilidad real, y que esta conducta “compromete tanto a quien ofrece este tipo de servicios como a quien decide utilizarlos”.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró el trabajo coordinado entre Carabineros, la fiscalía y la seguridad municipal para frenar a esta organización. El jefe comunal fue categórico al calificar la situación de “completamente inaceptable” y confirmó la presentación de acciones legales.

“El municipio se hará parte de las querellas para perseguir las responsabilidades penales de quienes resulten responsables”, subrayó Razmilic, concluyendo que “no vamos a permitir que la fe pública se vea vulnerada. Cada licencia representa una certificación que entrega el Estado respecto de las competencias de una persona, y vamos a resguardar la integridad de estos procesos”.

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