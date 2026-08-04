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Vozinha revela la verdadera razón que retrasó su llegada a Chile para firmar en Colo Colo: “Le pedí al presidente...”

“Agradezco por la paciencia y por la tranquilidad”, declaró el portero caboverdiano en su presentación como nuevo refuerzo del cuadro albo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Vozinha fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo. El arquero caboverdiano habló por primera vez con los medios en conferencia de prensa y reveló el verdadero motivo que retrasó su llegada a Chile, situación que mantuvo en suspenso su incorporación al “Cacique”.

“Demoró porque el lunes viajé de Cabo Verde para Lisboa, el martes fui a la Embajada de Chile para firmar la visa y pensé que cuando fui a la Embajada estaba todo claro, pero viví en Portugal, en la ciudad de Chaves. Y salí de Chaves el día 17 de mayo, porque el 19 de mayo comencé los entrenamientos con la selección para el Mundial", señaló.

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“Como sabes, cuando vivimos en un país diferente, tenemos casa que arrendamos, tenemos los contratos de electricidad, luz y agua. Tengo también un perro que estaba con alguien que lo cuida y tenía que tratar todo, desde el coche y todas esas cosas”, agregó el guardameta de 40 años.

En esa línea, explicó que le solicitó a Aníbal Mosa aguardar unos días antes de viajar a Chile. “Le pedí al presidente y le agradezco por la paciencia, por la tranquilidad, porque tenía cosas personales para resolver. Quería venir lo más pronto posible, pero tenía que resolver todo y después viajar con la cabeza limpia y con todo tratado”, remarcó.

Además, Vozinha aseguró que su prioridad siempre fue jugar en Colo Colo. “He recibido propuestas de muchos lados, pero siempre soñé con jugar en un equipo grande, en un campeonato competitivo. Desde el primer día siempre estuvo claro dónde quería jugar, y sí, recibí muchas propuestas, pero Colo Colo siempre fue la prioridad", sentenció.

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