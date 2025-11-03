;

Alcaldesa Bobadilla defendió el decreto de ‘urgencia comunal’ en Quilicura y apela a la lucha contra la delincuencia de forma efectiva

La jefa comunal apunta a “tener más fluidez en la compra de diferentes herramientas”.

Este lunes 3 de noviembre, la Municipalidad de Quilicura se declaró “urgencia comunal”, una medida impulsada por la propia alcaldesa Paulina Bobadilla ante el complejo escenario de seguridad que afecta a la zona.

En conversación con 24 Horas, la edil explicó que el municipio busca agilizar los procesos de compra y adquisición de herramientas que permitan reforzar la prevención del delito y la respuesta ante situaciones delictuales.

“A partir de este decreto apelamos a tener más fluidez en la compra de diferentes herramientas, con la idea de respaldar la urgencia y necesidad que vive Quilicura”, señaló.

La medida permitirá evitar las licitaciones tradicionales que pueden tardar más de tres meses, utilizando un procedimiento especial para casos considerados urgentes.

Bobadilla también hizo hincapié en los límites que enfrentan los municipios frente al combate directo del crimen, con falta de atribuciones que impiden acciones directas.

No tenemos atribuciones con las policías ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía. La persecución del delito no la hacen los municipios y eso, en muchas ocasiones, los vecinos lo desconocen”, explicó.

Pese a ello, destacó que Quilicura es una de las comunas que más ha invertido en seguridad, mencionando que actualmente existe una licitación por cerca de $2.000 millones en vehículos de patrullaje y un sistema de 1.400 cámaras operativas.

De esta manera, enfatizó que, frente al complejo escenario actual y los esfuerzos municipales, “quienes están al debe son las instituciones”.

Petición de apoyo militar

Paulina Bobadilla hizo un llamado a mayor presencia policial en la comuna e incluso el acompañamiento de personal militar en labores de fiscalización.

“Cuando hago este llamado no es descabellado, no es que quiera que vengan a atacar a una población… todo lo contrario, que nos acompañen en esta difícil situación”, enfatizó.

Finalmente, Bobadilla aclaró que su propuesta no busca establecer un estado de excepción, sino que responde a una “urgencia de seguridad” que requiere medidas rápidas y coordinadas.

