Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5460 del martes 4 de agosto
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.250 millones de pesos a repartir.
Este martes 4 de agosto se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5460, el premio total alcanzó los $4.250 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5460
- Loto: $240 millones
- Recargado: $680 millones
- Revancha: $100 millones
- Desquite: $410 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5460 del Loto
- Loto: 24,36,32,9,35,22
- Comodín: 25
- Multiplicador: 3
- Recargado: 7, 38, 21, 39, 24, 25
- Revancha: 31, 19, 40, 24, 17, 6
- Desquite: 21, 25, 1, 11, 14, 5
Jubilazo
- 14, 2, 28, 21, 29, 5
- 8, 39, 13, 24, 15, 16
- 41, 31, 29, 20, 2, 4
- 32, 12, 13, 26, 36, 11
- 18, 30, 10, 28, 32, 27
- 6, 39, 16, 9, 33, 25
- 2, 17, 11, 4, 14, 33
Jubilazo 50 años
- 38, 19, 35, 14, 8, 22
- 11, 37, 25, 1, 34, 5
- 34, 16, 22, 9, 13
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