Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5460 del martes 4 de agosto

Este martes 4 de agosto se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5460, el premio total alcanzó los $4.250 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5460

Loto: $240 millones

Recargado: $680 millones

Revancha: $100 millones

Desquite: $410 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5460 del Loto

Loto: 24,36,32,9,35,22

24,36,32,9,35,22 Comodín: 25

25 Multiplicador: 3

Recargado: 7, 38, 21, 39, 24, 25

7, 38, 21, 39, 24, 25 Revancha: 31, 19, 40, 24, 17, 6

31, 19, 40, 24, 17, 6 Desquite: 21, 25, 1, 11, 14, 5

Jubilazo

14, 2, 28, 21, 29, 5

8, 39, 13, 24, 15, 16

41, 31, 29, 20, 2, 4

32, 12, 13, 26, 36, 11

18, 30, 10, 28, 32, 27

6, 39, 16, 9, 33, 25

2, 17, 11, 4, 14, 33

Jubilazo 50 años