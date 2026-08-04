Dejó a un joven al borde de la muerte y amenazó a su propia madre: El sangriento historial de autor de crimen en Frutillar

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Hardy Soto Rogel a cumplir penas efectivas de 13 y 7 años de presidio, tras acreditarse su responsabilidad como autor de un delito consumado de homicidio y otro en grado de frustrado, hechos cometidos entre los años 2023 y 2024 en la comuna de Frutillar.

A estas sentencias principales se suman penas adicionales que superan los dos años de reclusión por los delitos de desacato, amenazas no condicionales y lesiones menos graves, junto con la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos.

De acuerdo con el fallo unánime, el primer ataque acreditado ocurrió la medianoche del 1 de noviembre de 2023 en calle Nueva Nueve. En ese lugar, Soto Rogel atacó a Bastián Mondaca Cárdenas con un arma blanca, propinándole múltiples estocadas en el tórax y rostro que le provocaron un neumotórax abierto de carácter grave, salvando su vida únicamente por la rápida atención médica.

El segundo hecho de mayor gravedad se registró la noche del 16 de julio de 2024 en la misma comuna. El tribunal dio por probado que el imputado atacó por la espalda a Jostin Gallardo Rivera con una hoja cortopunzante, causándole una herida toracoabdominal que le cortó la punta del corazón y provocó su muerte minutos más tarde. En ese mismo episodio, lesionó a un segundo joven en el abdomen y la espalda.

Violencia intrafamiliar y desacato

La resolución judicial también abordó el historial de violencia intrafamiliar del condenado. El 2 de junio de 2024, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas le había decretado una suspensión condicional del procedimiento tras ser formalizado por amenazas a su madre, imponiéndole la obligación de abandonar el hogar y la prohibición absoluta de acercarse a ella.

Sin embargo, el 17 de julio de 2024 (apenas horas después de haber cometido el homicidio de Jostin Gallardo), Soto Rogel acudió de madrugada al domicilio de su progenitora, golpeando la reja con un arma blanca y amenazándola de muerte, lo que derivó en su detención por Carabineros y posterior condena a 541 días adicionales por desacato, más 122 días por amenazas y lesiones.

Por otra parte, el tribunal decretó la absolución de Soto Rogel respecto de un segundo cargo por homicidio frustrado que la Fiscalía le imputaba por hechos ocurridos la misma noche del 16 de julio de 2024, al no lograrse su acreditación suficiente durante el juicio.