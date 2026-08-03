Tras varios días de espera, Vozinha arribó a Chile este domingo por la noche y su llegada estuvo marcada por el masivo recibimiento que le brindaron los hinchas de Colo Colo en el aeropuerto de Santiago.

Horas después, el arquero caboverdiano tuvo su primer encuentro con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aprovechó la instancia para explicarle el significado histórico y social de vestir la camiseta del “Cacique”.

El momento fue compartido por las cuentas oficiales del club, donde se observa una conversación entre el mandamás albo y el portero africano durante una cena junto a otros miembros de la dirigencia.

La conversación entre Mosa y Vozinha

Durante la charla, Mosa destacó el fuerte vínculo que mantiene Colo Colo con sus seguidores desde su fundación. “Este es un equipo popular. Es un equipo que fue fundado por profesores hace 101 años y que la fuerza se la da la gente: el panadero, el albañil, la trabajadora…”, señaló el dirigente mientras Vozinha escuchaba atentamente.

“Por lo general, esa gente está esperando que el equipo juegue porque es la alegría de la semana, del mes. Entonces, llegas a un equipo con una fibra social muy grande, Vozinha", agregó el presidente de Blanco y Negro.

Además, Aníbal Mosa le habló a Vozinha sobre Daniel Morón, quien también estaba presente en la cena. “Este es portero también, es colega tuyo. Este ganó la Copa Libertadores el 91”, comentó el timonel del “Cacique”.