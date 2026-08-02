;

VIDEO. Locura en Pudahuel: más de 1.000 personas llegaron al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida a Vozinha

El portero de Cabo Verde fue recibido por una multitud de hinchas de Colo Colo en la principal terminal aérea. Según información de ADN Deportes, ya tendría definido el número a usar en el “Cacique”.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Christian Prieto

Locura en Pudahuel: más de 1.000 personas llegaron al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida a Vozinha

Locura en Pudahuel: más de 1.000 personas llegaron al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida a Vozinha / VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Al más puro estilo de las estrellas que llegaban al país en la década de los 90. Quizá así se podría resumir la jornada de este domingo en el Aeropuerto de Santiago.

Esto pues, tras nueve días de espera, finalmente arribó a Chile el portero Vozinha.

Revisa también:

ADN

Luego de dudas en relación a si se concretaría su firma por Colo Colo, la figura de Cabo Verde en el último Mundial 2026 fue recibido por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

“Estoy muy feliz de estar aquí, agradezco el cariño de todos los hinchas”, remarcó brevemente Vozinha tras saludar a los más de 1.000 fanáticos que llegaron a Pudahuel para verlo.

Con banderas de Cabo Verde y muchísimas más de Colo Colo, el portero africano provocó todo un despliegue policial tanto al interior como al exterior de la terminal aérea.

Mañana lunes, Vozinha se hará los exámenes médicos que le permitirán estampar su firma por el “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, todo indica que el arquero de 40 años utilizará la camiseta número 33 y, de momento, en tonos blanco o negro (en desmedro de la tradicional amarilla), según corresponda cuando le toque ya defender el arco popular.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad