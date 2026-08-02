Locura en Pudahuel: más de 1.000 personas llegaron al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida a Vozinha / VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Al más puro estilo de las estrellas que llegaban al país en la década de los 90. Quizá así se podría resumir la jornada de este domingo en el Aeropuerto de Santiago.

Esto pues, tras nueve días de espera, finalmente arribó a Chile el portero Vozinha.

Luego de dudas en relación a si se concretaría su firma por Colo Colo, la figura de Cabo Verde en el último Mundial 2026 fue recibido por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

“Estoy muy feliz de estar aquí, agradezco el cariño de todos los hinchas”, remarcó brevemente Vozinha tras saludar a los más de 1.000 fanáticos que llegaron a Pudahuel para verlo.

Con banderas de Cabo Verde y muchísimas más de Colo Colo, el portero africano provocó todo un despliegue policial tanto al interior como al exterior de la terminal aérea.

Mañana lunes, Vozinha se hará los exámenes médicos que le permitirán estampar su firma por el “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, todo indica que el arquero de 40 años utilizará la camiseta número 33 y, de momento, en tonos blanco o negro (en desmedro de la tradicional amarilla), según corresponda cuando le toque ya defender el arco popular.