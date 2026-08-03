Hasta 34°C en pleno invierno: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de esta región de Chile
La condición se mantendrá vigente entre este lunes 3 y el martes 4 de agosto. Revisa acá todos los detalles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en una región del país durante dos días consecutivos.
De acuerdo a lo publicado por el organismo, el aviso meteorológico se debe a una condición sinóptica de “dorsal en altura”.
Revisa también:
En tanto, dicha condición estará vigente entre la mañana de este lunes 3 de agosto y la tarde del martes 4 de agosto.
¿Cuál será la región afectada?
La DMC alertó que las altas temperaturas afectarán a la región de Atacama. De hecho el organismo advirtió que en algunos sectores se podrían registrar hasta 34°C.
A continuación, el detalle:
Región de Atacama
- Cordillera Costa y sectores de valles: entre 27°C y 29°C el lunes y entre 27°C y 29°C el martes.
- Pampa: entre 28°C y 30°C el lunes y martes.
- Precordillera: entre 32°C y 34°C el lunes y martes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.