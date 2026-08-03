Hasta 34°C en pleno invierno: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de esta región de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en una región del país durante dos días consecutivos.

De acuerdo a lo publicado por el organismo, el aviso meteorológico se debe a una condición sinóptica de “dorsal en altura”.

En tanto, dicha condición estará vigente entre la mañana de este lunes 3 de agosto y la tarde del martes 4 de agosto.

¿Cuál será la región afectada?

La DMC alertó que las altas temperaturas afectarán a la región de Atacama . De hecho el organismo advirtió que en algunos sectores se podrían registrar hasta 34°C.

A continuación, el detalle:

Región de Atacama

Cordillera Costa y sectores de valles: entre 27°C y 29°C el lunes y entre 27°C y 29°C el martes.

Pampa: entre 28°C y 30°C el lunes y martes.

Precordillera: entre 32°C y 34°C el lunes y martes.