“Yo todavía pagando el crédito hipotecario”: Vale Roth reaccionó al nuevo penthouse de Naya Fácil en Las Condes

Valentina Roth salió en defensa de Naya Fácil luego de la polémica que generó la compra de un lujoso penthouse en el sector de El Golf, en la comuna de Las Condes.

La adquisición de la propiedad, avaluada en cerca de $1.700 millones, causó amplio debate en redes sociales durante los últimos días. Mientras algunos usuarios cuestionaron el monto y el estilo de vida de la influencer, otros destacaron su trayectoria y la forma en que ha construido su carrera en plataformas digitales.

A través de sus historias de Instagram, Valentina Roth comentó la compra del inmueble y valoró públicamente el logro de Naya Fácil. “¿Qué me dicen de la Naya?”, comenzó diciendo en un video publicado en su cuenta.

Luego, la exchica reality fue directa al entregar su opinión sobre la nueva propiedad de la creadora de contenido. “La aplaudo. Tremendo departamento que se compró. Yo todavía pagando el crédito hipotecario”, expresó.

Roth también apuntó contra quienes criticaron a Naya Fácil tras mostrar su nuevo hogar. “La gente es muy envidiosa. Yo la aplaudo. Me saco el sombrero, porque lo ha pasado pésimo”, señaló, haciendo referencia a los momentos difíciles que ha enfrentado la influencer en el pasado.

La comunicadora cerró su mensaje con una frase dirigida a los detractores de la compradora del penthouse. “Ustedes la critican y ella, ahí, feliz en su departamento regio”, sostuvo.

La reacción de Roth se suma a la propia respuesta de Naya Fácil, quien durante el fin de semana abordó los cuestionamientos que recibió en redes sociales. En una serie de historias de Instagram, la influencer contestó a quienes la acusaron de haber perdido “dignidad” en su camino al éxito económico.

“A mí me gustaría saber si con la dignidad pagamos las cuentas de la luz”, dijo en uno de sus descargos. Luego agregó: “Si ustedes tienen su dignidad intacta, entonces ustedes tienen más que yo, ¿cierto? Van al supermercado sin mirar la cuenta”.