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Fatal accidente en la Ruta 68: choque entre camión y vehículo menor deja dos muertos y varios heridos

La emergencia ocurrió a la altura del peaje La Vinilla y mantiene el tránsito parcializado mientras equipos especializados realizan las diligencias.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Accidente fatal en la Ruta 68

Accidente fatal en la Ruta 68

01:24

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Un accidente de tránsito registrado durante la jornada de este lunes en la Ruta 68 dejó dos personas fallecidas, luego de una colisión entre un camión y un vehículo menor a la altura del peaje La Vinilla, en el trayecto entre Santiago y Valparaíso.

La emergencia ocurrió en el kilómetro 58-59 de la carretera, donde equipos de Carabineros, Bomberos y personal de salud se desplegaron para atender el procedimiento. Producto del impacto, además, se reportó un grupo de personas lesionadas, mientras el tránsito permanece parcialmente restringido en el sector.

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La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, confirmó el balance inicial y señaló que el hecho continúa bajo investigación.

“Me acaban de informar que hay dos fallecidos en la ruta, del vehículo menor que fue atropellado por este camión, en el kilómetro 58, 59 de la Ruta 68, del trayecto Santiago-Valparaíso”, explicó la autoridad policial.

Vásquez agregó que todavía no existe claridad sobre la identidad o edad de las víctimas, indicando que “no tenemos claridad si son menores de edad o adultos”, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabaja para determinar las circunstancias del choque.

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