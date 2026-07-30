Bus con cerca de 30 pasajeros choca con camión en la Ruta 68: hay más de 20 heridos

Durante la noche de este miércoles se registró un grave accidente de tránsito en la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, que dejó al menos 20 personas lesionadas .

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 85, en dirección a Valparaíso, donde un bus interurbano de la empresa FlixBus chocó con un camión de carga.

La emergencia movilizó a voluntarios de Bomberos y a equipos de rescate de Casablanca y Valparaíso, quienes trabajaron en las labores de rescate .

20 personas lesionadas

Según los primeros antecedentes, cerca de 30 pasajeros viajaban en el bus al momento del accidente. Además, el conductor de la máquina habría quedado atrapado entre la estructura del vehículo debido a la fuerza del impacto.