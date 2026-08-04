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VIDEO. Stephanie Vaquer regresa a WWE con brutal ataque a Liv Morgan y va por el título mundial

“La Primera” reapareció en Monday Night Raw después de varios meses fuera de los shows semanales. La chilena confrontó a la campeona y protagonizó un tenso cara a cara con Becky Lynch.

Juan Castillo

Getty Images

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Stephanie Vaquer concretó su esperado regreso a WWE durante la edición de Monday Night Raw posterior a SummerSlam.

La luchadora chilena irrumpió en el ring para atacar a Liv Morgan, dejando en evidencia que su próximo objetivo será recuperar el campeonato mundial femenino.

“La Primera” no aparecía en los programas semanales desde WrestleMania, evento en el que perdió precisamente el cinturón frente a Morgan. Su retorno se produjo en medio de un segmento protagonizado por la actual campeona, quien salió acompañada por Raquel Rodriguez y Roxanne Perez.

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Durante su intervención, Morgan se presentó como “la mejor campeona de todos los tiempos”, pese a que durante su actual reinado solo ha defendido el título una vez en cerca de 100 días. Las integrantes de Judgment Day fueron interrumpidas por Becky Lynch, quien también manifestó sus intenciones de disputar la máxima corona de la división.

Cuando parecía que el segmento llegaba a su fin, Vaquer apareció sorpresivamente y se lanzó contra Liv Morgan. El ataque marcó su regreso oficial a la programación semanal y abrió la posibilidad de una nueva rivalidad por el campeonato mundial femenino.

Después de sacar de escena a la monarca, la chilena quedó frente a frente con Lynch, conocida como “The Man”, anticipando lo que podría ser una eventual disputa entre ambas para definir quién tendrá la oportunidad de desafiar a Morgan.

El regreso posiciona nuevamente a Stephanie Vaquer entre las principales figuras de la división femenina de WWE.

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