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Luchaba por su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular: confirman la muerte de recordada actriz de Spider-Man

Mary Rivera interpretó a la abuela de Ned en la exitosa película del Universo Cinematográfico de Marvel estrenada en 2021.

Javier Méndez

Luchaba por su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular: confirman la muerte de recordada actriz de Spider-Man

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de Mary Rivera, actriz recordada por su breve pero notable papel en Spider-Man: No Way Home.

La intérprete falleció a los 82 años en Honolulu, Hawái, según informó su familia. Aunque su muerte ocurrió el pasado 15 de abril, la noticia fue dada a conocer públicamente por medios del espectáculo esta semana.

Rivera interpretó a Lola, la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon, en la película de Marvel estrenada en 2021.

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De acuerdo con lo informado por su familia, la actriz sufrió un accidente cerebrovascular y permaneció conectada a soporte vital. Posteriormente, sus cercanos tomaron la decisión de retirarlo debido al delicado pronóstico médico.

Antes de llegar a la película, Rivera fue seleccionada en un casting que buscaba a una abuela filipina de Hawái. Su hija contó previamente que la convenció de postular luego de ver el llamado en redes sociales.

Según su obituario, Mary Rivera estaba “muy orgullosa” de haber participado en la saga que hace pocos días estrenó su cuarta parte: Spider-Man: Brand New Day.

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Tras conocerse la noticia, Jacob Batalon reaccionó en plataformas con un emotivo mensaje para despedir a su familiar en la ficción. “Rest in paradise, Lola”, escribió el actor.

Rivera nació en Filipinas y cultivó una vida familiar. Le sobreviven su esposo, cuatro hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos.

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