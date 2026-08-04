Confirman nuevo sistema frontal para Santiago: ¿Cuándo empieza la lluvia y cuántos mm caerán en la RM?

La Región Metropolitana se prepara para un cambio importante en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Según advirtió Javier Hernández en Meteored, un nuevo sistema frontal avanzará hacia Santiago durante esta semana y podría dejar lluvias en distintos sectores de la RM.

¿Cuándo empieza la lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles 5 de agosto comenzará a cambiar el tiempo en la zona central de Chile.

Durante gran parte de la jornada, Santiago se mantendría estable e incluso con temperaturas cercanas a los 20 °C en algunos sectores. Sin embargo, hacia el final del día ingresará el sistema frontal.

Las primeras precipitaciones comenzarían cerca de la medianoche del miércoles al jueves, afectando primero al surponiente de la región y extendiéndose durante la madrugada del 6 de agosto hacia otros puntos de la capital.

Cuántos milímetros caerán en la RM

Los montos más importantes se concentrarán en sectores cordilleranos. Localidades como San José de Maipo, San Gabriel y Baños Morales podrían superar los 30 milímetros durante el evento.

En la provincia de Melipilla, los acumulados proyectados fluctúan entre 5 y 15 milímetros entre la noche del miércoles y la jornada del jueves.

Para el centro de Santiago, incluyendo Quinta Normal y comunas cercanas, el modelo europeo ECMWF estima entre 3 y 9 milímetros.

De todos modos, los modelos aún no coinciden por completo. Mientras el ECMWF mantiene acumulados más acotados, el modelo norteamericano GFS proyecta entre 10 y 20 milímetros en gran parte de Santiago, con montos algo mayores hacia el sur de la RM.

El sistema también llegaría con viento. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por rachas en la zona cordillerana, mientras que los modelos apuntan a registros que podrían superar los 100 km/h en sectores altos.

Tras el paso del frente, los pronósticos anticipan una nueva pausa en las precipitaciones para la zona central.