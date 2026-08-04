;

Confirman nuevo sistema frontal para Santiago: ¿Cuándo empieza la lluvia y cuántos mm caerán en la RM?

El evento meteorológico llegará esta semana a la Región Metropolitana, con precipitaciones, viento y mayores acumulados en sectores cordilleranos.

Javier Méndez

Confirman nuevo sistema frontal para Santiago: ¿Cuándo empieza la lluvia y cuántos mm caerán en la RM?

La Región Metropolitana se prepara para un cambio importante en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Según advirtió Javier Hernández en Meteored, un nuevo sistema frontal avanzará hacia Santiago durante esta semana y podría dejar lluvias en distintos sectores de la RM.

¿Cuándo empieza la lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles 5 de agosto comenzará a cambiar el tiempo en la zona central de Chile.

Durante gran parte de la jornada, Santiago se mantendría estable e incluso con temperaturas cercanas a los 20 °C en algunos sectores. Sin embargo, hacia el final del día ingresará el sistema frontal.

Revisa también:

ADN

Las primeras precipitaciones comenzarían cerca de la medianoche del miércoles al jueves, afectando primero al surponiente de la región y extendiéndose durante la madrugada del 6 de agosto hacia otros puntos de la capital.

Cuántos milímetros caerán en la RM

Los montos más importantes se concentrarán en sectores cordilleranos. Localidades como San José de Maipo, San Gabriel y Baños Morales podrían superar los 30 milímetros durante el evento.

En la provincia de Melipilla, los acumulados proyectados fluctúan entre 5 y 15 milímetros entre la noche del miércoles y la jornada del jueves.

Para el centro de Santiago, incluyendo Quinta Normal y comunas cercanas, el modelo europeo ECMWF estima entre 3 y 9 milímetros.

De todos modos, los modelos aún no coinciden por completo. Mientras el ECMWF mantiene acumulados más acotados, el modelo norteamericano GFS proyecta entre 10 y 20 milímetros en gran parte de Santiago, con montos algo mayores hacia el sur de la RM.

El sistema también llegaría con viento. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por rachas en la zona cordillerana, mientras que los modelos apuntan a registros que podrían superar los 100 km/h en sectores altos.

Tras el paso del frente, los pronósticos anticipan una nueva pausa en las precipitaciones para la zona central.

ADN

Hans Scott

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad