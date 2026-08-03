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Tras crisis interna: Comisión Verdad y Niñez se reestructura y ficha a Branislav Marelic para ser secretario ejecutivo

La instancia creada para investigar vulneraciones a menores bajo protección estatal renovó su equipo tras cuestionamientos por avances y funcionamiento.

Martín Neut

Branislav Marelic

Branislav Marelic / Pablo Ovalle

La Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó a Branislav Marelic como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, instancia creada en 2024 para esclarecer vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.

El nombramiento ocurre en medio de una reorganización de la comisión, luego de cuestionamientos del subsecretario Pablo Mira (RN) por el avance de los testimonios recopilados, además de la salida de integrantes del equipo de escucha y la renuncia de Pedro Natho, quien permaneció solo una semana en el cargo.

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Como parte de los cambios, el Gobierno redujo la cantidad de integrantes y definió que los nuevos comisionados ejercerán sus funciones de manera ad honorem.

La instancia será encabezada por la exsubsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, e integrada también por el exrector de la UC Ignacio Sánchez, la psicóloga Paulina Benavente y el fundador de Coaniquem, Jorge Rojas.

¿Quién es Branislav Marelic?

Marelic, abogado especializado en derechos humanos, fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre 2016 y 2018.

Su salida del organismo estuvo marcada por una controversia, luego de que fuera removido por el Consejo del INDH, decisión que él atribuyó a su postura crítica frente a un informe sobre la crisis del Sename. Posteriormente, la Corte Suprema validó la legalidad de su destitución.

Con su incorporación, el Ejecutivo busca dar un nuevo impulso al trabajo de la comisión, cuyo objetivo es recoger testimonios de víctimas y proponer medidas de reparación.

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