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“Menos burocracia”: Presidente de Bolivia elimina otros dos ministerios y reduce su gabinete a 12 carteras

Rodrigo Paz uprimirá las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo, Cultura, Folclore y Gastronomía. Parte de sus atribuciones será transferida a otras instituciones.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una nueva reestructuración del Ejecutivo que reducirá de 14 a 12 el número de ministerios.

La medida contempla la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía.

El mandatario afirmó que el ajuste busca disminuir la burocracia y avanzar hacia una administración más eficiente. “Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios. Nosotros generamos otra instancia de 14 ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia, estamos pasando a 12 ministerios”, sostuvo.

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Paz explicó que algunas funciones del Ministerio de Turismo permanecerán dentro del Ejecutivo, mientras otras serán asumidas por una nueva agencia nacional. El organismo buscará agilizar la coordinación entre los sectores público y privado, además de fortalecer la vinculación nacional e internacional para impulsar la economía.

Respecto del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el presidente señaló que sus atribuciones consideradas necesarias serán distribuidas entre otras instituciones. Su actual titular, José Fernando Romero, continuará en el Gobierno con una misión que será comunicada posteriormente.

El jefe de Estado destacó el trabajo realizado por Romero para generar “menos burocracia y mayor eficiencia en la capacidad de atención de los ciudadanos”. Según Paz, la reducción no busca debilitar al aparato público, sino avanzar hacia “un Estado no ausente, sino presente, eficiente”.

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