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Senapred ordena evacuar dos sectores de Carahue tras desborde del río Damas y activa alerta SAE

Equipos de emergencia monitorean la situación mientras residentes son trasladados a zonas seguras por riesgo hídrico.

Martín Neut

Matías Gallegos

Desborde del río Damas

Desborde del río Damas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó durante la tarde de este lunes la evacuación de los sectores Villa Portales y Villa Damas, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía, debido al desborde del río Damas.

La emergencia se generó tras el aumento del caudal del afluente, situación que llevó a las autoridades a activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir a los vecinos de las zonas afectadas y solicitar su traslado a lugares seguros.

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Desde Senapred llamaron a la población a realizar la evacuación de manera tranquila, siguiendo las instrucciones de los equipos desplegados en terreno y considerando el resguardo de mascotas durante el proceso.

Mientras continúan las labores de monitoreo, organismos de emergencia permanecen en la zona evaluando la evolución del evento y las condiciones del río, con el objetivo de prevenir mayores afectaciones a la comunidad.

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