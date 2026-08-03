Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para pensionados: revisa los montos y los requisitos para recibirlo

A pocas semanas de las celebraciones de septiembre, miles de personas mayores y beneficiarios previsionales ya pueden revisar los detalles del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados 2026, aporte estatal que se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos por ley.

Cabe recordar que el beneficio no requiere postulación y se paga junto con la pensión correspondiente a septiembre.

Para este año, el monto base será de $25.280 , cifra que puede aumentar si la persona pensionada tiene cargas familiares acreditadas al 31 de agosto de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al aguinaldo de Fiestas Patrias 2026?

El aguinaldo corresponde a las personas que, al 31 de agosto de 2026, sean pensionadas de alguna de las instituciones o regímenes incluidos en la normativa.

Entre los beneficiarios se encuentran quienes reciben pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), incluida la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Subsidio de Discapacidad.

También acceden al pago pensionados de las excajas de previsión y del exServicio de Seguro Social, además de personas pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y de mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744.

El beneficio considera además a pensionados de leyes de reparación, como la Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos; de Dipreca y Capredena; y a pensionados de AFP o compañías de seguros que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario de vejez o invalidez, o pensiones mínimas con garantía estatal.

¿Cómo se calcula el monto del aguinaldo?

Respecto de los montos, el aguinaldo base será de $25.280. A esa cifra se sumarán $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

Un punto clave es que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, incluso si recibe más de una pensión, subsidio o indemnización. Además, el monto no es imponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos. El pago se realizará de forma automática durante septiembre, junto con la pensión mensual. Por lo mismo, quienes cumplan los requisitos no deben realizar trámites adicionales para recibirlo.