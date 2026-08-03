;

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para pensionados: revisa los montos y los requisitos para recibirlo

El beneficio se entrega de forma automática durante el próximo mes de septiembre. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para pensionados: revisa los montos y los requisitos para recibirlo

A pocas semanas de las celebraciones de septiembre, miles de personas mayores y beneficiarios previsionales ya pueden revisar los detalles del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados 2026, aporte estatal que se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos por ley.

Cabe recordar que el beneficio no requiere postulación y se paga junto con la pensión correspondiente a septiembre.

Revisa también:

ADN

Para este año, el monto base será de $25.280, cifra que puede aumentar si la persona pensionada tiene cargas familiares acreditadas al 31 de agosto de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al aguinaldo de Fiestas Patrias 2026?

El aguinaldo corresponde a las personas que, al 31 de agosto de 2026, sean pensionadas de alguna de las instituciones o regímenes incluidos en la normativa.

Entre los beneficiarios se encuentran quienes reciben pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), incluida la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Subsidio de Discapacidad.

También acceden al pago pensionados de las excajas de previsión y del exServicio de Seguro Social, además de personas pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y de mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744.

El beneficio considera además a pensionados de leyes de reparación, como la Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos; de Dipreca y Capredena; y a pensionados de AFP o compañías de seguros que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario de vejez o invalidez, o pensiones mínimas con garantía estatal.

¿Cómo se calcula el monto del aguinaldo?

Respecto de los montos, el aguinaldo base será de $25.280. A esa cifra se sumarán $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

Un punto clave es que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, incluso si recibe más de una pensión, subsidio o indemnización. Además, el monto no es imponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos. El pago se realizará de forma automática durante septiembre, junto con la pensión mensual. Por lo mismo, quienes cumplan los requisitos no deben realizar trámites adicionales para recibirlo.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad