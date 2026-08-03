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Trump amenaza a Irán con mantener el bloqueo naval hasta lograr su “rendición total”

El mandatario estadounidense aseguró que la Marina controla el estrecho de Ormuz y mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes, mientras Teherán niega estar negociando con Washington.

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Trump amenaza a Irán con mantener el bloqueo naval hasta lograr su “rendición total”

Trump amenaza a Irán con mantener el bloqueo naval hasta lograr su “rendición total” / Anna Moneymaker

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta que haya un “acuerdo o rendición total”, después de que Teherán negara estar en negociaciones con Washington.

La arremetida se produce mientras persiste la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

“¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Teherán afirmó el lunes que las únicas conversaciones que mantiene son con Omán, para pactar la gestión del estrecho de Ormuz. Trump insistió en que ese pasaje “ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos”.

Y en referencia al bloqueo de los puertos iraníes, añadió: “Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total”, escribió.

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