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El inesperado cambio en las compras que podría repetirse este Día del Niño en Chile

Un análisis reveló cómo están cambiando las compras para esta celebración: más visitas a tiendas físicas, gastos menores y horarios clave durante el fin de semana.

Juan Castillo

Agencia Uno

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A pocos días del Día del Niño 2026, un análisis de Transbank dio a conocer cómo podrían comportarse las familias y el comercio durante esta celebración.

Los datos de 2025 muestran una tendencia hacia compras más frecuentes, de menor monto y realizadas principalmente de forma presencial.

Durante la semana del Día del Niño, el número de transacciones aumentó 6%, pero el ticket promedio cayó 7% y las ventas totales retrocedieron levemente, en torno al 1%. Además, las tiendas físicas concentraron el 95% de las operaciones, mientras el canal digital disminuyó 7% frente a la semana anterior.

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Regalos el sábado y panoramas familiares el domingo

El estudio detectó dos momentos de alta demanda. El sábado, entre el mediodía y las 18:00 horas, aumentaron con fuerza las compras en jugueterías, calzado infantil y vestuario para niños y bebés. El domingo, en cambio, entre las 15:00 y las 17:00 horas, el gasto se trasladó hacia parques, cines, espectáculos, zoológicos y otras alternativas de entretención.

Andrés Figueroa, gerente de la División de Negocios y Productos de Transbank, explicó que estos antecedentes permiten anticipar el movimiento del comercio: “Si el patrón se repite, el comercio debiera prepararse para dos ‘peaks’ distintos; uno de retail y vestuario el sábado en la tarde, y otro de entretención y consumo familiar el domingo también en la tarde”.

Entre los rubros que más crecieron durante 2025 destacaron el vestuario para bebés, con un alza de 48%; los artículos de cumpleaños, con 47%; las jugueterías, con 44%; y las bicicletas y rodados, con 37%. También aumentaron las operaciones en heladerías y establecimientos ligados al entretenimiento.

El débito continuó siendo el medio de pago dominante, al representar cerca del 80% de las transacciones. “Contar con información sobre los momentos de mayor consumo, los rubros más dinámicos y las formas de pago más utilizadas puede marcar una diferencia importante para negocios de todos los tamaños”, concluyó Figueroa.

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