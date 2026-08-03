Minsal remueve a tres directores de Servicios de Salud por “pérdida de confianza”

Una nueva reestructuración realizó este lunes el Ministerio de Salud, luego de concretar la salida de tres directores de Servicios de Salud correspondientes a la Región Metropolitana, Magallanes y Valparaíso.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia de Edgardo Díaz, director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y de Verónica Yáñez, quien encabezaba el Servicio de Salud Magallanes. En ambos casos, la decisión fue atribuida a razones de “pérdida de confianza”.

Además, el organismo modificó el orden de subrogancia del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, medida que significó la salida de su director, Haroldo Faúndez. Según la autoridad, el cambio busca asegurar la continuidad de la gestión y reforzar la conducción de la red asistencial en la zona.

Hasta ahora, el Minsal no ha informado quiénes asumirán los cargos ni ha detallado los motivos específicos que provocaron la pérdida de confianza en las autoridades salientes.

Finalmente, la Subsecretaría señaló que “como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la red pública de salud, impulsando una gestión más eficiente, oportuna y centrada en las personas, para que los recursos lleguen donde más se necesitan y los pacientes reciban una atención cada vez más oportuna y de mejor calidad”.