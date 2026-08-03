Día del Niño 2026 en Chile: guía de regalos y panoramas familiares para este domingo / Mykola Sosiukin

Este domingo 9 de agosto se celebra en Chile una nueva edición del Día del Niño y la Niña, una jornada pensada para regalonear a los más pequeños del hogar.

Para esta fecha, el comercio desplegó una amplia oferta que va desde lo último en tendencia hasta ideas más accesibles para el bolsillo de las familias.

A continuación, revisa una selección con las mejores alternativas de regalo en ropa, juguetes y experiencias para acertar con el regalo ideal.

Juguetes

Ripley

Las líneas de productos basadas en personajes de Toy Story, Paw Patrol y Spider-Man lideran las preferencias en el catálogo de juguetes disponible en tiendas Ripley y Toys”R”Us, con alternativas cuyos precios comienzan desde los $9.990.

Para Paw Patrol, el catálogo incluye peluches infantiles y figuras de acción como la de Rex con su dinosaurio, con descuentos de hasta un 40%. En el caso de Spider-Man, la selección contempla un 30% de rebaja en artículos seleccionados. Todos los detalles aquí.

Colección “NiñoIdeas” de Casaideas

La marca lanzó una selección de juguetes analógicos orientados a la estimulación sensorial, el aprendizaje manual y la creatividad en distintas etapas. Para la primera infancia, la propuesta incluye el Guante Didáctico para Bebé ($7.490) enfocado en el estímulo táctil, además del Proyector de cuentos con fábulas de animales ($13.990).

Para edades escolares y actividades de reconocimiento, el catálogo incorpora el Kit Magnético Mundo Animal ($15.990), el Set de creación bolso con mostacillas ($9.490) y el armable plastibloque Hechicera con Movimiento ($17.990).

Tecnología

Computadores y consolas portátiles ASUS

Para el estudio diario y tareas escolares, la laptop Vivobook Go 15 incluye procesador AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y pantalla FHD de 15,6 pulgadas en un chasis de 1,63 kg.

En rendimiento avanzado para videojuegos y edición, la ASUS TUF Gaming F16 incorpora procesador Intel Core 5 210H, tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 GB de RAM y panel FHD+ de 16 pulgadas a 144 Hz.

En el segmento de juego portátil, la consola ROG Xbox Ally cuenta con pantalla táctil FHD de 7 pulgadas a 120 Hz, procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Funciona con sistema operativo Windows 11 e incluye tres meses de suscripción a Xbox Game Pass Ultimate (catálogo aquí).

Parlante portátil LG

LG Electronics presentó el parlante portátil Xboom Grab 2026, diseñado para el entretenimiento al aire libre. Incorpora correas elásticas laterales que permiten fijarlo firmemente en manubrios de bicicletas, mochilas o portavasos.

El equipo cuenta con certificación IP67 resistente al agua dulce y polvo. Además, integra extremos de goma con resistencia de estándar militar para soportar caídas, golpes en el pavimento y derrames durante actividades deportivas o de uso rudo (más detalles en este enlace).

Ropa

La cadena The Line enfoca su oferta en prendas y calzado urbano orientados a la comodidad, la versatilidad y la identidad juvenil.

El catálogo de la marca abarca productos de firmas como Nike, Jordan, adidas, Puma y New Balance, destacando alternativas como polerones ($21.990), chaquetas Jordan ($99.990) y modelos de zapatillas como las New Balance 550 a $43.990, las Nike Air Max 90 Mesh por $47.990 y las Jordan Son of Mars Low por $132.990.

“Cuando un niño elige su ropa, está eligiendo cómo quiere mostrarse al mundo. El mejor regalo no es el más caro, sino el que conecta con su personalidad y lo hace sentir seguro”, afirma Ángela Stuardo, Lead Marketing de The Line.

Experiencias

Fantasilandia

El parque de diversiones abre sus puertas el sábado 8 y domingo 9 de agosto de 11:00 a 18:00 horas para celebrar por última vez en el del Parque O’Higgins (tickets pinchando acá). El recinto invita a recorrer sus atracciones mecánicas, zonas de entretención y oferta gastronómica antes de cambiarse a San Bernardo.

A la oferta de juegos se suma la campaña digital “Tu historia en Fantasilandia”, donde los asistentes pueden subir sus fotografías de visitas pasadas en el sitio web oficial del evento. Quienes compartan sus recuerdos participan en sorteos diarios de entradas dobles para ingresar al recinto durante este fin de semana

Disney On Ice en el Movistar Arena

El reconocido show sobre hielo regresa al Movistar Arena entre el 6 y el 9 de agosto con una producción que reúne a personajes emblemáticos como Mickey, Minnie, Stitch, Mirabel, Anna y Elsa.

El espectáculo combina música en vivo, acrobacias y los momentos icónicos de las películas de Disney.

Para las últimas funciones del ciclo se habilitaron tarifas con precios especiales y promociones en la venta de entradas. Los tickets están disponibles a través del sistema Puntoticket, con diferentes ubicaciones y promociones vigentes hasta agotar stock (detalles aquí).

Promociones y juegos en Happyland

La cadena desplegará la campaña “En agosto, se juega”, que incluye intervenciones en sus recintos como el desafío “El Piso es Lava” en los accesos y zonas de interacción distribuidas en sus instalaciones. La propuesta permite recargas a partir de $1.000 pesos con bonus liberados para su uso en arcades, atracciones y juegos mecánicos.

Asimismo, quienes asistan el sábado 8 y domingo 9 de agosto obtendrán un beneficio impreso en la boleta para retornar entre el 10 y el 31 del mismo mes. Esta cuponera permite acceder a un pase de dos horas de juego por un valor de $15.000.

Family Fest Powered by Hasbro en Cenco Mall Florida Center

La experiencia sumó nuevas fechas entre el 6 y el 9 de agosto en el estacionamiento G (tercer piso) de Cenco Mall Florida Center. El evento invita a recorrer universos interactivos inspirados en franquicias como Peppa Pig, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf, combinando estaciones temáticas, una Sala de Misión Central y espectáculos en vivo.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster (clic aquí), con la opción de acceder a un pack especial de 4x3.

Actividades gratuitas en 15 plazas de Ñuñoa

La Municipalidad y la Corporación Cultural de Ñuñoa realizarán el festival al aire libre “Ñuñoa con ojos de niños” el sábado 8 de agosto a partir del mediodía. La iniciativa contempla intervenciones simultáneas de acceso liberado y sin inscripción previa en múltiples áreas verdes y espacios culturales de la comuna, orientadas a la entretención familiar en plazas del sector.

La programación incluye espectáculos circenses con Reciclacirco en Plaza Ñuñoa, shows de magia en puntos como las plazas Micalvi, Bremen, San Eugenio y Franke, así como cuentacuentos y presentaciones musicales en Plaza Egaña, Parque Ramón Cruz y Plaza Zañartu.

Además, la Casa de la Cultura impartirá clases abiertas de K-Pop, el Café Literario ofrecerá talleres de acuarela y la Corporación Cultural albergará sesiones de cuentacuentos a cargo de Fabián Rivas.